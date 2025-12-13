Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента

За даними Гончаренка, Татаров може отримати посаду в ГУР

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа в Telegram.

«Олега Татарова звільняють з Офісу президента. Щоби розійтись не вкрай погано, Зеленський пропонував Малюку взяти його кимось в СБУ. Але в Малюка якось місця для того, «хто вбивав чеченців», не знайшлось. Тому скоріш за все Татаров перейде в ГУР», – написав Гончаренко.

Раніше президент Володимир Зеленький заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС часів Януковича Віталію Захарченку. Так, під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.