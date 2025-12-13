Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента
Татаров може отримати нову посаду
фото з відкритих джерел

За даними Гончаренка, Татаров може отримати посаду в ГУР

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа в Telegram.

«Олега Татарова звільняють з Офісу президента. Щоби розійтись не вкрай погано, Зеленський пропонував Малюку взяти його кимось в СБУ. Але в Малюка якось місця для того, «хто вбивав чеченців», не знайшлось. Тому скоріш за все Татаров перейде в ГУР», – написав Гончаренко.

Раніше президент Володимир Зеленький заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС часів Януковича Віталію Захарченку. Так, під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.

Читайте також:

Теги: Офіс президента звільнення Олег Татаров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року
Єрмак пішов. А що далі?
29 листопада, 14:40
Андрій Єрмак попрощався з Володимиром Зеленським після понад п’яти років роботи в Офісі президента?
Єрмак йде. Історія найвитривалішого шефа президентської канцелярії тема дня
28 листопада, 23:30
Раніше повідомлялося, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями для закінчення війни
Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій
27 листопада, 17:20
Руслан Стефанчук заявив, що Україна може перемогти РФ «тільки в єдності»
Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
28 листопада, 18:58
У Нігерії звільнено 100 школярів, викрадених у штаті Нігер
Викрадення дітей зі школи у Нігерії: 100 учнів звільнено
8 грудня, 00:49
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
8 грудня, 19:58
Глава держави заявив, що призначення нового керівника Офісу президента є непріоритетним питанням
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
11 грудня, 18:00
Тетяна Чорновол готова взяти Єрмака в свій підрозділ
Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ
29 листопада, 15:15
1 грудня відбудеться зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Кабміном
«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
30 листопада, 18:58

Політика

Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента
Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни
МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua