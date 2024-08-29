Підтримка Татарова? Через допис Берлінської у соцмережі спалахнув скандал

У суспільстві не вщухають обговорення щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який служив ексголові МВС часів Януковича Віталію Захарченку

У мережі розгорілася суперечка за участі волонтерки Марії Берлінської та активіста, ветерана ЗСУ Олега Симороза. Берлінська у соцмережах вирішила проаналізувати ситуацію, яка сталася із заступником глави Офісу президента Олегом Татаровим. Однак Олег Симороз побачив у її дописі підтримку Олега Татарова. Після чого волонтерка звинуватила Симороза у маніпуляції.

Допис Марії Берлінської про Олега Татарова

Після заяви президента Зеленського, що Татаров нібито «вбивав чеченців у Києві» у мережі спалахнули обговорення, а також меми про цей вислів. Волонтерка Берлінська не лишилася осторонь дискусій, та спробувала проаналізувати, який вигляд має ситуація навколо Татарова з боку активістів, влади, та як можна було б знизити градус напруги у цьому питанні.

«Частина громадських активістів, волонтерів та військових вимагає відставки Олега Татарова. Спробуємо глянути як все виглядає для активістів: Татаров розганяв людей на Майдані за наказами Януковича; публічно виправдовував побиття активістів; і от тепер, не просто не поніс покарання, а ще й «смотрящий» за всім правоохоронним блоком. Відповідно ключове питання громадськості – де у даному випадку справедливість і законність?» – пише активістка.

Водночас Берлінська спробувала викласти ймовірну позицію влади.

«Спробуємо уявити як виглядає ситуація з боку топ-менеджменту Офісу: Татаров справді розумний управлінець, він вміє тримати під контролем великі процеси. Це підтверджують навіть його давні вороги.

Під час війни особливо важливо мати поруч людей які відповідають двом базовим критеріям: а) вміють працювати в умовах невизначеності, хаосу і при цьому давати чіткий результат; б) можна довіряти, не боїшся повернутися спиною», – розмірковує Берлінська.

Волонтерка стверджує, що у лютому 2022 року диверсійні групи наповнювали столицю, аби вбити військово-політичне керівництво.

«Зрозуміло, що ті люди, які тоді залишились біля Президента, які розуміючи всі ризики не втекли – зараз мають його найбільшу довіру. Серед них Татаров», – наголосила Берлінська.

На її думку, спершу здається, що у цій ситуації «немає простору для компромісу».

«Або президент здає свою людину – а це малоймовірно. З практики президент стійкий до публічного тиску і міняє людей в команді лише втрачаючи довіру. Або активісти продовжують качати публічний тиск. У даному випадку для них це спосіб бути почутими», – пише волонтерка.

Марія Берлінська зауважує, що стратегія вирішення ситуації – це діалог між президентом та активістами. Вона «пропонує» команді президента організувати закриті зустрічі, можливо, запросити Татарова, аби надати більше відповідей для суспільства.

«Це був відсторонений розбір ситуації. Моя особиста позиція по Татарову однозначна. Я пройшла Майдан від першого до останнього дня. Гранати під ногами, загиблі друзі. Я не вважаю, що Татаров має бути частиною нашої влади», – підсумувала Берлінська.

Реакція ветерана ЗСУ Олега Симороза

Олег Симороз на сторінці Х (Twitter) відреагував на допис волонтерки.

«Те, що зараз робить Берлінська – це свідома робота на Офіс президента і тут немає серединки та «двох сторін». Татаров – це ворог цієї країни, він робив все, щоб Україна програла у 2014 банді Януковича та Росії, він був рупором міліції та уособлював «антимайдан». Далі він грабував країну із забудовниками, дискредитував з відвертими колаборантами типу Портнова, а далі з подачі самопроголошеного віцепрезидента Єрмака узурпував владу в частині правоохоронної та судової системи», – написав Симороз.

Ветеран заявив, що бачить у дописах Берлінської політичні амбіції, і вважає, що «вона має відповідати не як «активістка», а як політик».

«Ось такі авторитети та як вона висловилась «розумний управлінець» у Берлінської. А її брєдні про «ДРГ в столиці» та «героя» Татаров, який мужньо захищав Офіс президента навіть коментувати не хочу, видно наскільки людина відірвана від реальності та подій, які відбувалися в ході оборони столиці», – наголосив Симороз.

Відповідь Марії Берлінської

Волонтерка визнала, що її допис спровокував багато обговорень, і заявила, що на прикладі цього можна побачити, «як працюють свідомі чи не свідомі маніпуляції».

«Наприклад Олег Симороз пише: «Берлінська у своєму дописі обрала сторону зла, бо історія, де вихваляється чорт Татаров вона для будь-якої нормальної людини однозначна. Ось такі авторитети та як вона висловилась «розумний управлінець» у Берлінської».

В оригінальному тесті написано: «Спробуємо уявити як виглядає ситуація з боку топ-менеджменту ОП. Татаров справді розумний управлінець» – тобто чітко вказано, що так виглядає саме для них. Це не означає, що я з цим погоджуюсь. Це просто опис того, як бачать ситуацію у владі», – наголосила Берлінська.

Волонтерка підкреслює, що нібито «маніпуляція» Симороза спрацювала, і тепер мережа вважає, що «Берлінська особисто сказала, що Татаров герой і класний управлінець».

Марія Берлінська ще раз вказала на свою позицію, яку вона наводила у кінці допису і акцентувала увагу на тому, що зараз не час «радикалізувати розколи в суспільстві, а треба спокійно знайти рішення».

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС часів Януковича Віталію Захарченку.

Так, під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.