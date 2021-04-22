«Слуги народу» на фракції не змогли покарати Тищенко за вечірку під час локдауну

Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну

Тищенка не виключатимуть з фракції «Слуга народу»

Фракція «Слуга народу» не буде виключати зі своїх лав Миколу Тищенка, який влаштував вечірку в готелі у центрі Києва в умовах карантину. Про це LB.ua повідомило декілька джерел після зум-засідання фракції «Слуга народу».

«Ми вислухали Миколу Тищенка. Були різні думки депутатів. Дехто виступав дуже жорстко. Підсумки підвів голова фракції Давид Арахамія. Висновки щодо Тищенка пролунали. Головне, щоб він сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм)», - повідомив співрозмовник.

«Поїхати на фронт, купити хлопцям дрони, заплатити найбільший штраф, покликати на килим на політраду - санкції Тищенко», – додав співрозмовник видання, зазначивши, що такою була вказівка глави фракції Арахамії.

Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.