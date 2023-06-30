НАЗК склало протокол на Суркіса

Підписувати протокол Суркіс відмовився, що зафіксувало НАЗК і надалі відправить протокол до суду для розгляду по суті

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про скоєння адміністративних правопорушень народним депутатом Григорієм Суркісом. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йдеться про дії Суркіса в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроєкту про розмежування спортивних змагань, який призвів до зміни правил трансляції футбольних матчів української Прем’єр-ліги.

Зазначається, що співробітники НАЗК зустріли Григорія Суркіса біля будівлі Верховної Ради та запропонували йому ознайомитися з протоколом та підписати його. Підписувати протокол Суркіс відмовився, що зафіксувало НАЗК і надалі відправить протокол до суду для розгляду по суті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НАЗК встановило, що Григорій Суркіс взяв участь у розгляді законопроєкту для того, щоб ФК «Динамо», президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції у співпраці з компаніями, які входять до медіагрупи 1+1.

Раніше українська Прем’єр-ліга організовувала централізований показ усіх матчів за договором, укладеним з телеканалом Setanta Sports. Після ухвалення законопроєкту функціонування системи централізованої реалізації медіаправ футбольних клубів Прем’єр-ліги стало неможливим, а подальша співпраця з Setanta Sports перебуває під питанням.

До слова, у січні Національний олімпійський комітет офіційно виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса та Шуфрича.