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Соратник Зеленського розповів про майбутнє партії влади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Зеленського розповів про майбутнє партії влади
Перезавантаження партії «Слуга народу» вже відбувається і відбувається постійно
фото з відкритих джерел

Гетманцев: «Партія влади обов’язково буде представлена в новому парламенті, але, напевно, її склад істотно зміниться»

Партія президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» точно буде представлена в новому парламенті, проте з істотними змінами. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев каже, перезавантаження партії «Слуга народу» вже відбувається і відбувається постійно.

«Ми позбавляємося членів фракції, членів партії, які зробили умисні помилки, взяли хабар. На відміну, до речі, від наших колег з інших партій, які чомусь своїх хабарників дуже послідовно і відверто захищають. Ми ж не чекаємо п'ять років, аби змінити списки: процес перезавантаження у нас відбувається постійно. І ми дуже чутливі до конструктивної критики і ніколи в жодному кейсі не покриваємо своїх тільки тому, що вони свої. Президент говорить, що в нього своїх нема, і це, напевно, правильно», – розповів голова фінансового комітету Ради.

Політик стверджує, партія влади працює не на рейтинги, і в цьому, якщо не брати до уваги певні скандали, є основна причина падіння її рейтингів.

«Напевно, мені, з політичної точки зору, було б набагато простіше не просувати законопроєкт про повернення довоєнних податків і не повертати акциз на паливо, а краще взагалі його зменшити. Але ми приймаємо ті рішення, які потрібно приймати, бо думаємо не про себе, а про країну, тому наражаємося на негатив і свідомо беремо його на себе», – пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, президент погрожує розпустити Верховну Раду, якщо трапиться «бодай ще одна історія про Мальдіви».

Раніше журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

До слова, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.

Читайте також: Данило Гетманцев: Місцеві бюджети отримують від військових 100 млрд на рік. Час віддати ці гроші армії
Теги: партія Слуга народу Володимир Зеленський Данило Гетманцев Верховна Рада

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