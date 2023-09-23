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Під час війни в Україні почали воскресати «мертві» партії – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Під час війни в Україні почали воскресати «мертві» партії – розслідування
Місцеві бюджети та додаткове фінансування вабить політиків, які ще недавно були у найвищій політичній лізі
фото з відкритих джерел

Політики, які готуються йти на місцеві вибори, купують партії і дають їм нові назви

Під час війни раптово «воскресли» партії, які у мирний час не подавали ознак життя. У них змінилися керівники і назви. Усе це вже може свідчити про підготовку до майбутніх виборів оновлених політичних проєктів. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Мрії про вибори. В Україні ожив ринок «мертвих» партій: хто і що купує».

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що до широкомасштабної війни близько 80% зареєстрованих партій були «мертвими» та не демонстрували жодних ознак діяльності, зокрема не оновлювали сайтів, не діяли у публічній площині тощо.

Нині ж найбільш активними гравцями на ринку є ті, хто націлився взяти владу на місцевому рівні. Мета – конвертувати політичний вплив на місця у місцевих радах, які після реформи децентралізації  відчувають себе дуже впевнено. А подекуди навіть самовпевнено. Розпухлі місцеві бюджети, додаткове фінансування вабить навіть політиків, які ще недавно були у найвищій політичній лізі – у Верховній Раді.

Наприклад, партія, яка шість років називалася «Свідома нація», 5 вересня 2022 року взяла собі назву «Рішучі» і тепер її контролює екснардеп Віталій Купрій. 

Змінила назву й Студентська партія України. Тепер її перереєстровано у «Наш Голосіїв». Дуже чітка прив’язка до одного із 10 районів столиці, і, очевидно, мета зайти у майбутню Київраду. З середини грудня 2022 року новим головою партії числиться Владислав Дзівідзінський. Це колишній заступник голови Бучанської районної ради Київської області. На місцевих виборах-2020 обрався депутатом Бучанської райради від партії «Європейська солідарність».

До слова, партія «Твоя особиста перемога» чотири рази змінювала свою назву: у 2016 році політсила називалася «Мир та добробут». Через рік – «Спільна перемога». У 2018 році партія змінила назву на «Сім’я». А вже у липні 2022 року трансформувалася у партію «Твоя особиста перемога».

Нещодавно в Ужгороді з’явилася партія «Громади Закарпаття», яка до 9 березня 2023 року була відома як «Опозиційна сила» з пропискою у Києві. Восени 2021 року Печерський райсуд на 5,1 тис. грн оштрафував тодішню голову партії Катерину Копил. Вона не повністю відобразила дані про фінансування політсили за IV квартал 2020 року у поданому звіті до НАЗК.

Головою перейменованої партії став Юрій Грига. Людина з такими з ініціалами з осені 2020 року до листопада 2021 року очолювала Свалявську міську раду на Закарпатті. Окрім політичної сили, Юрій Грига є співзасновником благодійного фонду «Громади Закарпаття». Фонд створено наприкінці червня 2023 року.

Зокрема, «Партія Вадима Ляха», названа на честь діючого міського голови, за чотири дні до вторгнення РФ прописалася у Слов’янську Донецької області. До цього політична сила називалася «Владу народу!», а ще раніше – «Оновлення» і «Правда». Теперішньою керівницею записано дружину мера Катерину Вишневську-Лях. Партія планувала взяти участь у 2022 році у позачергових місцевих виборах, проте повномасштабна війна змінила плани.

Нагадаємо, політичні партії отримують державне фінансування з 2016 року. Надання партіям держфінансування є складовою реформи політичних фінансів, яка передбачає, зокрема, запровадження щоквартального звітування партій про надходження та витрати, встановлення вимог щодо приватного фінансування (заборона на фінансування анонімними особами, іноземцями) тощо.  

У 2020 році парламент поставив цю реформу на паузу і дозволив політичним партіям не подавати фінансових звітів аж до завершення карантину, який востаннє продовжили до кінця року. У зв’язку з цим ані контролюючі органи, ні громадськість не мають доступу до інформації про те, як партії розпоряджаються державним фінансуванням.

До слова, видатки фінансування партій в цьому році можуть складати 366,2 млн грн.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9419-1 щодо відновлення фінансової звітності політичних партій про використання бюджетних коштів. Цей законопроект – вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України.

Читайте також: Мрії про вибори. В Україні ожив ринок «мертвих» партій: хто і що купує
Теги: депутат партії місцева влада вибори

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