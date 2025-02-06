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Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вивела з-під арешту земельну ділянку площею 0,1 га, якою володіє невістка підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини Катерина Крупа
фото з відкритих джерел

Згідно з декларацією за 2023 рік, син Крупи володів чотирма автомобілями

Вищий антикорупційний суд арештував преміум-автомобіль невістки голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якого немає в жодній декларації. Про це йдеться в матеріалах суду.

Згідно з декларацією сина Крупи Олександра за 2023 рік, станом на 31.12.2023 йому належали чотири автомобілі: Volkswagen Touareg, 2013 року випуску, набутий 05.11.2013; Audi Q7, 2016 року випуску, набутий 28.03.2018 за 1,1 млн грн; BMW X 7, 2022 року випуску, набутий 08.11.2022 за 2,2 млн грн; Audi Q 8, 2021 року випуску, придбаний 04.08.2022 за понад 2,1 млн грн.

Водночас, відповідно до ухвали слідчої судді Вищого антикорупційного суду арештовано також автомобіль його дружини Катерини Mercedes-Benz GLE 400 E, 2024 року випуску, відомості про який у його деклараціях відсутні.

Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд фото 1
скриншот: reyestr.court.gov.ua

Таким чином було заарештовано новесенький незадекларований автомобіль.

Раніше «Главкому» стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вивела з-під арешту земельну ділянку площею 0,1 га, якою володіє невістка підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини Катерина Крупа. 

За даними вебпорталу «Судова влада України», з листопада минулого року Катерина Крупа разом із іншими особами оскаржували арешти майна. Лише 23 січня 2025 року апеляційна інстанція антикорупційного суду прийняла рішення. Окрім земельної ділянки Катерини Крупи, скасовано арешт квартири, власника якої не вдалося ідентифікувати, оскільки суд оприлюднив коротку частину ухвали.

Так, 4 жовтня 2024 року ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи на незаконному збагачені.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

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Теги: Audi Q8 арешт прокурор автомобіль Антикорупційний суд чоловік влада Mercedes BMW X7 гроші

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