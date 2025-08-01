Син ексголови МСЕК Крупи будує ресторан у центрі Хмельницького

Ваврищук: Я мабуть би був щасливий і радий, якби дійсно цей об’єкт був у комунальній власності міста, але це неможливо

Заступник міського голови Хмельницького прояснив ситуацію з реконструкцією колишнього ресторану «Зоряна Ніч»

Заступник міського голови Хмельницького Микола Ваврищук прокоментував резонансну ситуацію навколо реконструкції колишнього ресторану «Зоряна Ніч», що розташований біля парку імені Чекмана. Наразі будівля знаходиться у приватній власності сина підозрюваної ексголови обласної МСЕК Олександра Крупи, проти якого також відкрито кримінальну справу, зокрема його підозрюють у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколу Ваврищука.

Заступник голови пояснив, чому міська влада не може забрати об'єкт у власність міста та чому земельна ділянка перебуває в оренді в теперішнього власника.

За його словами, будівля була приватизована ще у 2001 році. У 2020 році її придбала сім'я Крупи, і право власності було зареєстровано в державному реєстрі.

«Я мабуть би був щасливий і радий, якби дійсно цей об’єкт був у комунальній власності міста, але це неможливо», – зазначив Ваврищук. Він наголосив, що приватна власність захищена законом, і орган місцевого самоврядування не може її вилучити без рішення суду.

Наразі на об'єкті відбувається реконструкція, а не нове будівництво. «Пляма забудови» не збільшується, а максимальна висота, як і в попередній будівлі, залишиться на рівні 15,9 метра. Також, згідно з планом, передбачено благоустрій частини прилеглої території для громади.

Ваврищук пояснив, що земельна ділянка, про яку йдеться, не є частиною парку імені Чекмана, а лише межує з ним. Вона була сформована ще у 2001 році, і на ній зареєстрована приватна власність. Згідно із законодавством, міська рада не може передати цю ділянку нікому, крім власника нерухомості, що на ній розташована.

Заступник міського голови підкреслив, що якби міська влада відмовилася поновити оренду, місто не отримувало б жодних коштів, а власник міг би звернутися до суду, який, найімовірніше, зобов’язав би міську раду поновити договір оренди.

Згідно з рішенням Хмельницької міської ради, земельна ділянка передана в оренду на 10 років Крупі Олександру Володимировичу.

Деталі проєкту

Згідно з паспортом об’єкта, розміщеним на споруді, колишній ресторан перетворять на триповерховий готельно-ресторанний комплекс загальною площею понад 2700 квадратних метрів. Замовником вказано «ФО Крупа О. В.», тобто «фізична особа Крупа Олександр Володимирович». Його матір – колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа.

Дозвіл на будівництво був виданий у червні 2023 року. Роботи мали б розпочатися у III кварталі 2023 року, а завершитися у IV кварталі наступного року, проте станом на сьогодні роботи тривають. Генеральним підрядником є ТОВ «Поділля-Інвест Сіті».

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

У декларації за 2022 рік фігурант зазначив готівкові кошти на понад 23,3 млн. грн. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 (внесення недостовірних відомостей до декларації) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. В результаті перевірки НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на суму понад 19 млн. грн та недостовірного декларування ще на понад 44 млн. грн.

Посадовець задекларував готівку у різних валютах, не підтвердивши під час перевірки законність її походження. Також було виявлено факт приховування понад $500 тис. (еквівалент понад 19,5 млн. грн), розміщених на рахунку в австрійському банку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше «Главком» повідомляв, що повна перевірка декларації ексначальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи за 2022 рік виявила ознаки незаконного збагачення.

Відомо, що 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн. «Главком» наголошував: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

«Главком» писав, що раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

До слова, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, орендувала житло поблизу НАБУ і готова вийти із СІЗО.

Також «Главком» повідомляв, що слідство у справі за підозрою у незаконному збагаченні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи отримало результати експертизи цінних речей, знайдених у помешканні фігурантки під час обшуку. Йдеться про годинник марки Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71 – Oyster M і сережки марки Dior joaillerie. Вказані цінності слідство відшукало у квартирі Тетяни Крупи того самого дня, коли було виявлено купу готівку невідомого походження в оселі підозрюваної на суми $3,17 млн, 135,29 тис. євро і 1,19 млн грн.