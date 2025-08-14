Нова система нагород Ради: з'явився законопроєкт

Нова концепція відходить від застарілих радянських назв

У Раді 13 серпня зареєстрували проєкт постанови про нагороди Верховної Ради України. Нова концепція відходить від застарілих радянських назв та ієрархії нагород парламенту, а утверджує імена видатних українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«Проєктом Постанови пропонується уніфікувати відповідну процедуру та встановити, що подякою комітету Верховної Ради України нагороджуються трудові колективи підприємств, установ та організацій, обʼєднання громадян, військові зʼєднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону», – йдеться у пояснювальній записці.

У проєкті постанови йдеться, що до почесних відзнак Верховної Ради України належать:

«Золота медаль Верховної Ради України імені Михайла Грушевського», якою нагороджуються громадяни України за видатні та особливі заслуги в збереженні національної пам’яті Українського народу, утвердженні державного суверенітету та незалежності України, піднесенні її міжнародного авторитету, розвитку демократії та парламентаризму в Україні, захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина; «Золота медаль Верховної Ради України імені Анни Київської», якою нагороджуються іноземці, особи без громадянства за особливий внесок в зміцнення політичних і культурних зв'язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів у політичний спосіб, забезпечення сталого миру між народами; «Нагрудний знак Верховної Ради України «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола», якою нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів в Україні, особистий внесок у розвиток міжпарламентської співпраці; «Нагрудний знак Верховної Ради України «За служіння Українському народу» імені Левка Лук’яненка», якою нагороджуються громадяни України

за самовіддане служіння Українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні; «Нагрудний знак Верховної Ради України «За нашу і вашу свободу», якою нагороджуються іноземці та особи без громадянства за значний особистий внесок у захист української державності, державного суверенітету та територіальної цілісності України, її національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні; «Нагрудний знак Верховної Ради України «Гідність і відвага» імені Євгена Коновальця», якою нагороджуються громадяни України за виявлення особистої мужності, самовідданості і відваги в захисті України, відстоюванні її національних інтересів, під час порятунку людей.

До відзнак Верховної Ради України належать:

«Подяка Голови Верховної Ради України», якою нагороджуються: а) громадяни України – за бездоганну працю, зразкове виконання службових обов’язків, значні особисті досягнення у професійній діяльності, лідерство та ініціативу у забезпеченні сталого розвитку України, активну громадянську позицію; б) іноземці та особи без громадянства – за волонтерську діяльність або інший особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, її економічне відновлення та сталий розвиток; в) трудові колективи підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян, військові з’єднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону, – за відданість цілям сталого розвитку України, значні успіхи у відповідній сфері діяльності; «Цінний подарунок Голови Верховної Ради України», яким нагороджуються: а) громадяни України - за особистий внесок у розвиток парламентаризму

та демократії, зміцнення засад місцевого самоврядування, розвиток територіальних громад; б) іноземці та особи без громадянства - за особистий внесок у розвиток дружніх відносин України з іншими державами; «Подяка комітету Верховної Ради України», якою нагороджуються за успіхи у відповідній сфері діяльності громадяни України, трудові колективи підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян, військові з’єднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону.

До премій Верховної Ради України належать:

Премія Верховної Ради України імені Пилипа Орлика; Премія Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського; Премія Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського; Премія Верховної Ради України імені Бориса Грінченка.

До стипендій Верховної Ради України належать:

Стипендія Верховної Ради України імені Івана Огієнка; Стипендія Верховної Ради України імені Григорія Сковороди; Стипендія Верховної Ради України імені Бориса Патона.

Перейменувати премії та стипендії Верховної Ради України:

Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування – на премію Верховної Ради

України імені Пилипа Орлика; Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти – на премію Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського; Премію Верховної Ради України молодим ученим – на премію Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського; Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, – на премію Верховної Ради України імені Бориса Грінченка; іменні академічні стипендії Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти – на стипендії Верховної Ради України імені Івана Огієнка; соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти – на стипендії Верховної Ради України імені

Григорія Сковороди; іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук – на стипендії Верховної Ради України імені Бориса Патона.

До слова, 30 липня у Раді зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.