Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нова система нагород Ради: з'явився законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нова система нагород Ради: з'явився законопроєкт
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Нова концепція відходить від застарілих радянських назв

У Раді 13 серпня зареєстрували проєкт постанови про нагороди Верховної Ради України. Нова концепція відходить від застарілих радянських назв та ієрархії нагород парламенту, а утверджує імена видатних українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«Проєктом Постанови пропонується уніфікувати відповідну процедуру та встановити, що подякою комітету Верховної Ради України нагороджуються трудові колективи підприємств, установ та організацій, обʼєднання громадян, військові зʼєднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону», – йдеться у пояснювальній записці.

У проєкті постанови йдеться, що до почесних відзнак Верховної Ради України належать:

  1. «Золота медаль Верховної Ради України імені Михайла Грушевського», якою нагороджуються громадяни України за видатні та особливі заслуги в збереженні національної пам’яті Українського народу, утвердженні державного суверенітету та незалежності України, піднесенні її міжнародного авторитету, розвитку демократії та парламентаризму в Україні, захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина;
  2. «Золота медаль Верховної Ради України імені Анни Київської», якою нагороджуються іноземці, особи без громадянства за особливий внесок в зміцнення політичних і культурних зв'язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів у політичний спосіб, забезпечення сталого миру між народами;
  3. «Нагрудний знак Верховної Ради України «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола», якою нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів в Україні, особистий внесок у розвиток міжпарламентської співпраці;
  4. «Нагрудний знак Верховної Ради України «За служіння Українському народу» імені Левка Лук’яненка», якою нагороджуються громадяни України
    за самовіддане служіння Українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні;
  5. «Нагрудний знак Верховної Ради України «За нашу і вашу свободу», якою нагороджуються іноземці та особи без громадянства за значний особистий внесок у захист української державності, державного суверенітету та територіальної цілісності України, її національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні;
  6. «Нагрудний знак Верховної Ради України «Гідність і відвага» імені Євгена Коновальця», якою нагороджуються громадяни України за виявлення особистої мужності, самовідданості і відваги в захисті України, відстоюванні її національних інтересів, під час порятунку людей.

До відзнак Верховної Ради України належать:

  1. «Подяка Голови Верховної Ради України», якою нагороджуються: а) громадяни України – за бездоганну працю, зразкове виконання службових обов’язків, значні особисті досягнення у професійній діяльності, лідерство та ініціативу у забезпеченні сталого розвитку України, активну громадянську позицію; б) іноземці та особи без громадянства – за волонтерську діяльність або інший особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, її економічне відновлення та сталий розвиток; в) трудові колективи підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян, військові з’єднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону, – за відданість цілям сталого розвитку України, значні успіхи у відповідній сфері діяльності;
  2. «Цінний подарунок Голови Верховної Ради України», яким нагороджуються: а) громадяни України - за особистий внесок у розвиток парламентаризму
    та демократії, зміцнення засад місцевого самоврядування, розвиток територіальних громад; б) іноземці та особи без громадянства - за особистий внесок у розвиток дружніх відносин України з іншими державами;
  3. «Подяка комітету Верховної Ради України», якою нагороджуються за успіхи у відповідній сфері діяльності громадяни України, трудові колективи підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян, військові з’єднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону.

До премій Верховної Ради України належать:

  1. Премія Верховної Ради України імені Пилипа Орлика;
  2. Премія Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського;
  3. Премія Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського;
  4. Премія Верховної Ради України імені Бориса Грінченка.

До стипендій Верховної Ради України належать:

  1. Стипендія Верховної Ради України імені Івана Огієнка;
  2. Стипендія Верховної Ради України імені Григорія Сковороди;
  3. Стипендія Верховної Ради України імені Бориса Патона.

Перейменувати премії та стипендії Верховної Ради України:

  1. Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування – на премію Верховної Ради
    України імені Пилипа Орлика;
  2. Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти – на премію Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського;
  3. Премію Верховної Ради України молодим ученим – на премію Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського;
  4. Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, – на премію Верховної Ради України імені Бориса Грінченка;
  5. іменні академічні стипендії Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти – на стипендії Верховної Ради України імені Івана Огієнка;
  6. соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти – на стипендії Верховної Ради України імені
    Григорія Сковороди;
  7. іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук – на стипендії Верховної Ради України імені Бориса Патона.

До слова, 30 липня у Раді зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Теги: законопроєкт державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хрест бойових заслуг – це державна нагорода України
«Хрест бойових заслуг» стане однією з найвагоміших нагород: проєкт закону
30 липня, 17:24
Обговорення акцизу на солодкі напої викликало дискусію серед депутатів та експертів в сфері здоров'я
Податок на Coca-Cola. До чого готуватися любителям солодких напоїв
28 липня, 13:00
Раніше повідомлялося, що парламент пішов «на канікули» після обмеження повноважень НАБУ і САП
Коли зʼявиться новий законопроєкт про НАБУ та САП? Нардеп назвав терміни
23 липня, 19:42
Відомство вважає, що зміни до Кримінального кодексу можуть «сильно послабити компетенцію та повноваження» НАБУ та САП
Єврокомісія чекає пояснень від України через ухвалення закону про НАБУ та САП
23 липня, 17:09
Совсун: Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам
Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП
23 липня, 14:44
Протести одночасно відбуваються у трьох містах України
Обмеження повноважень НАБУ та САП. Противники рішення парламенту проводять акції
22 липня, 21:14
Маркарова нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня
Президент відзначив Маркарову держнагородою
21 липня, 13:30
Мовна обмудсменка планує працювати над тим, щоб повноцінно інтегрувати українську в електронні сервіси
Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні
19 липня, 19:53
ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів
Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні
19 липня, 15:50

Політика

Голова ТСК з розслідування корупції закликав зменшити кількість антикорупційних органів
Голова ТСК з розслідування корупції закликав зменшити кількість антикорупційних органів
Нова система нагород Ради: з'явився законопроєкт
Нова система нагород Ради: з'явився законопроєкт
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
39K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
14K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
5710
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2407
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua