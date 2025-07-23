Єврокомісія чекає пояснень від України через ухвалення закону про НАБУ та САП

Відомство вважає, що зміни до Кримінального кодексу можуть «сильно послабити компетенцію та повноваження» НАБУ та САП

Урсула фон дер Ляєн обговорила обмеження правоохоронних органів з президентом України

Єврокомісія виразила «велику стурбованість» через ухвалення закону №12414, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі «Суспільному».

Зазначається, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни. «Повага до верховенства права та боротьба з корупцією – ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Тут не може бути компромісу», – заявив Мерсьє.

За словами посадовця, зміни до Кримінального кодексу можуть «сильно послабити компетенцію та повноваження» НАБУ та САП, які є «наріжними каменями верховенства права в Україні». «Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості», – каже він.

Він додав, що ці органи мають працювати незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

До слова, стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.