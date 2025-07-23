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Єврокомісія чекає пояснень від України через ухвалення закону про НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Єврокомісія чекає пояснень від України через ухвалення закону про НАБУ та САП
Відомство вважає, що зміни до Кримінального кодексу можуть «сильно послабити компетенцію та повноваження» НАБУ та САП
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Урсула фон дер Ляєн обговорила обмеження правоохоронних органів з президентом України

Єврокомісія виразила «велику стурбованість» через ухвалення закону №12414, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі «Суспільному».

Зазначається, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни. «Повага до верховенства права та боротьба з корупцією – ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Тут не може бути компромісу», – заявив Мерсьє.

За словами посадовця, зміни до Кримінального кодексу можуть «сильно послабити компетенцію та повноваження» НАБУ та САП, які є «наріжними каменями верховенства права в Україні». «Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості», – каже він.
Він додав, що ці органи мають працювати незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

До слова, стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

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Теги: законопроєкт НАБУ Єврокомісія

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