Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі

Київ і область перевели на аварійні відключення, у частині регіонів графіки тимчасово не діют

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі вранці 13 грудня знеструмлення зафіксовано в Києві та семи областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка.

За його словами, без електропостачання залишилися споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, однак повернення світла потребує часу.

Через несприятливі погодні умови додатково знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області запроваджені аварійні знеструмлення. На їхню тривалість впливатиме зниження температури повітря.

У зв’язку з ураженням енергооб’єктів оператори систем розподілу в Києві та області, Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосували мережеві обмеження. У цих регіонах тимчасово не діють оприлюднені раніше графіки погодинних відключень. Їх буде відновлено після стабілізації ситуації.

Довгостроково знеструмленими через бойові дії залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де ситуація залишається найскладнішою через постійні обстріли.

Вʼязовченко зазначив, що Україна переживає одну з найважчих зим за часи незалежності та закликав громадян ощадливо споживати електроенергію і допомагати людям, яким зараз найскладніше.

Як відомо, Російська Федерація атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання. Як розповіли енергетики, окупанти здійснили восьму масовану атаку на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.