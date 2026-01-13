Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
Росія знову вдарила по енергетиці
фото з відкритих джерел

Київ і область перевели на аварійні відключення, у частині регіонів графіки тимчасово не діют

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі вранці 13 грудня знеструмлення зафіксовано в Києві та семи областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка.

За його словами, без електропостачання залишилися споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, однак повернення світла потребує часу.

Через несприятливі погодні умови додатково знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області запроваджені аварійні знеструмлення. На їхню тривалість впливатиме зниження температури повітря.

У зв’язку з ураженням енергооб’єктів оператори систем розподілу в Києві та області, Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосували мережеві обмеження. У цих регіонах тимчасово не діють оприлюднені раніше графіки погодинних відключень. Їх буде відновлено після стабілізації ситуації.

Довгостроково знеструмленими через бойові дії залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де ситуація залишається найскладнішою через постійні обстріли.

Вʼязовченко зазначив, що Україна переживає одну з найважчих зим за часи незалежності та закликав громадян ощадливо споживати електроенергію і допомагати людям, яким зараз найскладніше.

Як відомо, Російська Федерація атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання. Як розповіли енергетики, окупанти здійснили восьму масовану атаку на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Читайте також:

Теги: енергетика Міненерго Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гуляйпільський напрямок став ключем до Запоріжжя для окупантів
Гуляйпільський напрямок: у Росії спливає час
11 сiчня, 09:05
Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
19 грудня, 2025, 17:32
Б'ючи по Одещині, Кремль намагається знекровити український бюджет
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
20 грудня, 2025, 19:38
Зеленський розповів про долю генерала, який доповів Путіну про захоплення Куп'янська
Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський
20 грудня, 2025, 15:14
Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити ціну
Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить – Financial Times
21 грудня, 2025, 19:58
Україна збільшила імпорт електроенергії з ЄС до 2450 МВт
Стало відомо, наскільки зросла потужність імпорту електроенергії з ЄС
2 сiчня, 17:39
Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
29 грудня, 2025, 18:13
Україна не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
3 сiчня, 15:48
Битва за безпекові гарантії: повний графік візиту Зеленського до Парижа
Битва за безпекові гарантії: повний графік візиту Зеленського до Парижа
6 сiчня, 14:59

Події в Україні

Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua