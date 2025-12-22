Головна Країна Політика
Удар по енергетиці у п'яти областях. Міненерго дало коментар щодо пального

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У результаті ударів по енергосистемі в Україні діють обмеження електроспоживання
Різдвяний тиждень в Україні почався з чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі

Цієї ночі Росія атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. На ранок споживачі частково заживлені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар заступника міністра енергетики Романа Андарака.

Станом на ранок частину споживачів уже заживили, на пошкоджених об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У міністерстві також заявили, що ситуація з постачанням пального залишається стабільною. «Імпорт пального в Україну здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобільним, залізничним та морським. На сьогодні ситуація залишається стабільною і контрольованою», – зазначили в Міненерго.

Окремо в міністерстві повідомили про заходи для скорочення тривалості відключень електроенергії. За рахунок перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити майже 1 ГВт потужності.

«Уряд поставив завдання до 24 грудня безумовно спрямувати вивільнений енергетичний ресурс на потреби населення. Це допоможе збалансувати енергосистему та зменшити час відключень для громадян», – наголосили у відомстві.

Раніше, у результаті попередніх масованих ударів по енергосистемі в більшості регіонів України нині діють обмеження електроспоживання: для промисловості та бізнесу запроваджено графіки обмеження потужності, для населення – погодинні відключення електроенергії.

