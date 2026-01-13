Рада провалила призначення Шмигаля і Федорова

Федорова та Шмигаля не призначено на нові посади

Оголошено перерву в засіданні Ради

Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, першого віцепремʼєр-міністра України та Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

«За» призначення Шмигаля проголосували лише 210 нардепів з необхідних 226. Водночас парламентарі дали 206 голосів Федорову.

Оголошено перерву в засіданні Ради, призначень на сьогодні не буде.

Нагадаємо, 13 січня Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України. Зокрема, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Федорова на посаду міністра оборони України.

Також 13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.