Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада провалила призначення Шмигаля і Федорова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рада провалила призначення Шмигаля і Федорова
Федорова та Шмигаля не призначено на нові посади
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Оголошено перерву в засіданні Ради

Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, першого віцепремʼєр-міністра України та Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

«За» призначення Шмигаля проголосували лише 210 нардепів з необхідних 226. Водночас парламентарі дали 206 голосів Федорову.

Оголошено перерву в засіданні Ради, призначень на сьогодні не буде.

Нагадаємо, 13 січня Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України. Зокрема,  Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Федорова на посаду міністра оборони України.

Також 13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль Михайло Федоров Міненерго Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін пригрозив воєнними діями та анонсував «буферну зону» вздовж фронту
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
17 грудня, 2025, 15:30
Українці можуть користуватися технологією супутникового зв’язку Direct to Cell
В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink – Мінцифри
17 грудня, 2025, 16:44
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
16 грудня, 2025, 18:25
Верховний Суд пояснив порядок визначення інвалідності для виплати
Верховний Суд роз’яснив, яка інвалідність дає право на одноразову грошову допомогу
24 грудня, 2025, 13:49
В Україні створять електронний Реєстр зброярів для оборонних закупівель
Кабмін погодив створення електронного Реєстру зброярів
22 грудня, 2025, 14:06
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі
Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі
Вчора, 04:59
Аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)
23 грудня, 2025, 12:22
На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки»
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
3 сiчня, 20:47

Політика

Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки
Рада провалила призначення Шмигаля і Федорова
Рада провалила призначення Шмигаля і Федорова
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
Понад 20% суден російського «тіньового флоту» зупинилися – Зеленський
Понад 20% суден російського «тіньового флоту» зупинилися – Зеленський
Верховна Рада ухвалила житлову реформу. Що вона передбачає
Верховна Рада ухвалила житлову реформу. Що вона передбачає

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua