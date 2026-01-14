Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром 

248 народних депутатів проголосувала за обрання Дениса Шмигаля на на посаду міністра енергетики, першого віцепремʼєр-міністра

Верховна Рада з другої спроби призначила ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посади міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра України. Про це стало відомо на трансляції пленарного засідання Ради, інформує «Главком».

У середу, 12 січня на засіданні парламенту за обрання Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепремʼєр-міністра проголосували 248 народних депутатів.

Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепремʼєр-міністра фото: Телеканал Рада

Нагадаємо, що 13 січня Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, першого віцепремʼєр-міністра України. Рішення про призначення підтримало лише 210 нардепів з необхідних 226. Зокрема, Рада провалила голосування за перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Напередодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За його відставку проголосували 265 нардепів. Голосування за його відставку відбулося на засіданні Верховної Ради.

Також повідомлялося, що на пленарному засіданні депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Рішення щодо продовження воєнного стану підтримали 330 депутатів. Згідно із законопроєктом, воєнний стан продовжиться із 3 лютого 2026 року на 90 днів.