Новий пакет від США: що саме отримає Україна

Байден сьогодні говорив із Зеленським і після цього стало відомо про перелік зброї

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки Himars. Про це заявив президент США Джо Байден. Пакет озброєння на суму $625 млн також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Згодом у Пентагоні опублікували повний список озброєння та військового обладнання, яке увійшло до нового пакету допомоги.

чотири ракетні системи Himars та боєприпаси;

16 155-мм гаубиць;

75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

1 тис. 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

16 105-мм гаубиць;

30 тис. пострілів для 120 мм міномета;

200 протимінних машин MaxxPro;

200 тис. набоїв до стрілецької зброї;

обладнання для створення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore.

Як повідомлялося, Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет Atacms, які мають дальність 300 кілометрів.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.