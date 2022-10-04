Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий пакет від США: що саме отримає Україна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Новий пакет від США: що саме отримає Україна
Україна отримає зброї на $625 млн 
фото з відкритих джерел

Байден сьогодні говорив із Зеленським і після цього стало відомо про перелік зброї

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки Himars. Про це заявив президент США Джо Байден. Пакет озброєння на суму $625 млн також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Згодом у Пентагоні опублікували повний список озброєння та військового обладнання, яке увійшло до нового пакету допомоги. 

  • чотири ракетні системи Himars та боєприпаси; 
  • 16 155-мм гаубиць;
  • 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
  • 1 тис. 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);
  • 16 105-мм гаубиць;
  • 30 тис. пострілів для 120 мм міномета; 
  • 200 протимінних машин MaxxPro;
  • 200 тис. набоїв до стрілецької зброї; 
  • обладнання для створення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore. 

Як повідомлялося, Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет Atacms, які мають дальність 300 кілометрів. 

Нагадаємо,  28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

Читайте також: Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали
Теги: боєприпаси озброєння президент США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети ATACMS мають дальність 300 кілометрів
Україна просить США надати ракети Atacms, але з умовою інформування про цілі
Сьогодні, 05:49
Himars були ключовими для останніх успіхів України на полі бою
Додаткові Himars для України. США виступлять із заявою у вівторок
Сьогодні, 03:23
Колишній очільник ЦРУ пояснив, якою буде відповідь США на ядерний удар по Україні
Якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по Україні
Вчора, 06:04

Політика

Прем'єр Польщі звинуватив у війні проти України не лише Путіна, а й росіян
Прем'єр Польщі звинуватив у війні проти України не лише Путіна, а й росіян
Ядерна небезпека: НАТО повідомило, чи є зміни у стратегії РФ
Ядерна небезпека: НАТО повідомило, чи є зміни у стратегії РФ
Новий пакет від США: що саме отримає Україна
Новий пакет від США: що саме отримає Україна
Голова Нацбанку подав у відставку: офіційно
Голова Нацбанку подав у відставку: офіційно
Генсек НАТО отримав офіційну заявку України на членство в Альянсі
Генсек НАТО отримав офіційну заявку України на членство в Альянсі
Байден і Зеленський провели переговори – CNN
Байден і Зеленський провели переговори – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак
27K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
26K
Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему
24K
Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
18K
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
18K
Як окупанти захищають радянські танки від «Джавелінів»: курйозне фото

Новини

Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Сьогодні, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Сьогодні, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сьогодні, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Сьогодні, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту