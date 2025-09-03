Рада закликала світ засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України

Парламентарі просять вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти через вбивство Андрія Парубія

Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів і урядів іноземних держав, а також до міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата України, колишнього Голови парламенту Андрія Парубія. Відповідну постанову №13723 підтримали 296 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народу депутатку Ірину Геращенко.

Документ має на меті засудження акту політичного терору та закликає правоохоронні органи України до термінового, професійного, прозорого і результативного розслідування вбивства Парубія. За необхідності, депутати вимагають залучення міжнародних експертів.

У зверненні Верховна Рада закликає міжнародну спільноту – зокрема Європейський парламент та парламенти країн ЄС – рішуче засудити цей злочин як частину агресивної війни Російської Федерації проти України. Також парламентарі просять вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії хвилиною мовчання.

Крім того, українські депутати закликають міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на Росію як державу-терориста, що вдається до політичних убивств та дестабілізаційних дій.

У своєму зверненні Верховна Рада також наголошує на потребі в додатковій допомозі Україні у сфері безпеки та оборони, зокрема для посилення спроможностей протидіяти терористичним і диверсійним загрозам.

Окремо у документі підкреслюється важливість національної єдності, консолідації демократичних сил і відмови від політичних переслідувань та дискредитації опонентів у складний для країни час.

Нагадаємо, на Личаківському цвинтарі у Львові відбулося останнє прощання з Андрієм Парубієм – політиком, державником і одним із символів українських революцій. Церемонія на кладовищі стартувала з виконання Державного Гімну України. Присутні вшанували пам’ять загиблого стоячи, з прапорами.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій (народився 1971 року у Львові) – український політик, історик, один із співзасновників партії «Народний рух», активний учасник Революції на граніті, Помаранчевої революції та Майдану.

Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».

В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».

У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.