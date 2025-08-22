Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламентар виїхав у Венецію
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Сергій Льовочкін входить до списку найбільших прогульників засідань Ради девʼятого скликання

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Сергій Льовочкін прийшов на засідання парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Марʼяну Безуглу.

«Сергій Льовочкін прийшов сьогодні у Верховну Раду. Вперше за багато місяців, якщо не років», – підписала допис парламентарка.

Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото) фото 1

Як відомо, у 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від партії «Опозиційна платформа - За життя» пʼятим номером у списку як член партії.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

Згідно з аналітикою «Чесно», Сергій Льовочкін увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради девʼятого скликання. За даними дослідження Сергій Льовочкін пропустив 40% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. У 2022 році, за даними аналітиків, пропустив всі засідання Ради.

До слова, народний депутат Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю за станом здоров’я. У коментарі журналістам він підтвердив, що матір хворіє вже кілька років. Оскільки його сестра перебуває за кордоном, опікунство оформили на нього.

Читайте також:

Теги: Сергій Льовочкін Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Сьогодні, 04:15
Міністр закордонних справ Анатолій Зленка у 1990-1994 і в 2000-2003 роках
Як Україна втрачала ядерну зброю. Деталі закритого засідання Верховної Ради 3 червня 1993 року Авторська стаття
20 серпня, 21:00
Олена Мандзюк розглядає можливість подати позов проти Олексія Гончаренка
Діти та російська мова. Нардеп Гончаренко залякує блогерку позбавленням батьківських прав, деталі скандалу
19 серпня, 10:31
Ірина Геращенко повідомила про скандальні рішення бюджетного комітету
Бюджетний комітет Ради забрав у Києва мільярди грн податків на «популістські речі» – Геращенко
13 серпня, 18:07
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44
Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка
НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
2 серпня, 17:20
Парламентарі освистали нардепку та кричали їй «Ганьба!»
Депутати закликали відсторонити Безуглу від парламентського засідання
31 липня, 14:45
Депутат розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію
Нардеп Костюк виходить з фракції «Слуга народу»
31 липня, 12:36
Народні депутати визнають свої рішення помилковими
Нардепи, які голосували за обмеження повноважень НАБУ й САП, покаялися: список
25 липня, 10:54

Політика

Зеленський: США готові бути частиною гарантій безпеки для України
Зеленський: США готові бути частиною гарантій безпеки для України
Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект
Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект
Єрмак анонсував реформування Офісу президента
Єрмак анонсував реформування Офісу президента
Програма уряду Свириденко. Дорожня карта держави чи реферат?
Програма уряду Свириденко. Дорожня карта держави чи реферат?
Рада ухвалила законопроєкт про державну політику національної пам’яті
Рада ухвалила законопроєкт про державну політику національної пам’яті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
16K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3744
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3373
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3337
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua