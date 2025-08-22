Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
Сергій Льовочкін входить до списку найбільших прогульників засідань Ради девʼятого скликання
Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Сергій Льовочкін прийшов на засідання парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Марʼяну Безуглу.
«Сергій Льовочкін прийшов сьогодні у Верховну Раду. Вперше за багато місяців, якщо не років», – підписала допис парламентарка.
Як відомо, у 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від партії «Опозиційна платформа - За життя» пʼятим номером у списку як член партії.
За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.
Згідно з аналітикою «Чесно», Сергій Льовочкін увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради девʼятого скликання. За даними дослідження Сергій Льовочкін пропустив 40% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. У 2022 році, за даними аналітиків, пропустив всі засідання Ради.
До слова, народний депутат Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю за станом здоров’я. У коментарі журналістам він підтвердив, що матір хворіє вже кілька років. Оскільки його сестра перебуває за кордоном, опікунство оформили на нього.
