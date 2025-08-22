Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламентар виїхав у Венецію

Сергій Льовочкін входить до списку найбільших прогульників засідань Ради девʼятого скликання

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Сергій Льовочкін прийшов на засідання парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Марʼяну Безуглу.

«Сергій Льовочкін прийшов сьогодні у Верховну Раду. Вперше за багато місяців, якщо не років», – підписала допис парламентарка.

Як відомо, у 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від партії «Опозиційна платформа - За життя» пʼятим номером у списку як член партії.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

Згідно з аналітикою «Чесно», Сергій Льовочкін увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради девʼятого скликання. За даними дослідження Сергій Льовочкін пропустив 40% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. У 2022 році, за даними аналітиків, пропустив всі засідання Ради.

До слова, народний депутат Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю за станом здоров’я. У коментарі журналістам він підтвердив, що матір хворіє вже кілька років. Оскільки його сестра перебуває за кордоном, опікунство оформили на нього.