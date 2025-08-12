Українцям світить великий штраф за зайвий поверх у будинку: що потрібно знати

При будівництві власного житла мало хто цікавиться законодавством, однак лишній поверх може вдарити по гаманцю

У 2025 році життя за містом набирає популярності. Все більше українців купують земельні ділянки та будують будинки різної висоти. Однак мало хто знає, що в деяких випадках за третій поверх будинку в сільській місцевості можна заплатити великий штраф. «Главком» з посиланням на портал Державних будівельних норм ділиться подробицями.

Згідно з державними будівельними нормами ДБН Б.2.2-12:2019, у селах можна зводити житлові будинки садибного типу не вище двох поверхів, із можливістю облаштування мансарди. Ця вимога прописана в пункті 6.3 документа ДБН.

Перший і другий поверх дозволені для житла, мансарду теж можна використовувати як житловий простір. Але три і більше поверхи офіційно не належать до індивідуальних будинків і вимагають іншого призначення землі. Такі споруди частіше будують як гостьові садиби чи мініготелі.

Щоб звести будинок вище двох поверхів, необхідно змінити цільове призначення ділянки, отримати містобудівні умови та обмеження, підготувати проєкт і погодити його з архітектором. Усі документи з 2025 року подаються через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва в електронному форматі.

Винятки можливі, якщо це котеджне містечко з затвердженим детальним планом, багатоквартирний будинок або туристична інфраструктура. Також місцева влада може надати дозвіл у рамках затвердженого просторового планування, наприклад, для житла внутрішньо переміщених осіб.

Наслідки за порушення норм

Порушення норм тягне за собою штраф від 8500 грн, можливу вимогу знести зайвий поверх, а також відмову в підключенні будинку до електрики, газу чи води. Самочинно зведений будинок не можна буде продати, здати в оренду або оформити як житловий.

