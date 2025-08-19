Головна Вінниця Фото
На Вінниччині спалахнули десятки гектарів стерні: екологи нагадали про штрафи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Неконтрольоване спалювання завдало значної шкоди довкіллю
фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Спалювання рослинних залишків – це не лише шкода атмосферному повітрю та загроза масштабних пожеж, але й удар по місцевій флорі та фауні

На території Джуринської територіальної громади зафіксували випадок спалювання стерні після збирання врожаю. На місце одразу викликали пожежників та поліцію, однак винних встановити не вдалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Вінницькій області.

«На момент фіксації пожежі вже було охоплено десятки гектарів сільськогосподарських угідь. Неконтрольоване спалювання завдало значної шкоди довкіллю й створило реальну небезпеку для людей та природи. Наголошуємо, що спалювання рослинних залишків – це не лише шкода атмосферному повітрю та загроза масштабних пожеж, але й удар по місцевій флорі та фауні. До того ж, воно може спричинити матеріальні збитки власникам сусідніх земельних ділянок», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині спалахнули десятки гектарів стерні: екологи нагадали про штрафи фото 1
фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Інспекція нагадує, що законодавство передбачає за це серйозні штрафи: для громадян – від 3 060 до 6 120 грн, для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Раніше у селі Дунковиця на Закарпатті внаслідок загорання сухої трави загинула пенсіонерка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Встановлено, що 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.

Як повідомлялося, на Львівщині 86-річна жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою. Її вдалося врятувати завдяки сусідам. З опіками жінку забрали до лікарні. Опіки отримав і сам сусід-рятувальник.

