Військовозобов’язаних без обліку зможуть бронювати? Рада підтримала законопроєкт

Рада підтримала законопроєкт про бронювання працівників без належних документів

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати працівників, у яких неналежно оформлені військово-облікові документи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно з проєктом закону, така бронь може надаватися військовозобов’язаним, які:

не мають військово-облікового документа або він оформлений неналежним чином;

не стоять на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані.

Важливою умовою є те, що таке бронювання надається не більше ніж на 45 днів і лише один раз на рік для конкретного працівника.

Законопроєкт також надає роботодавцям право звільнити військовозобов'язаного працівника, якщо він протягом випробувального терміну не надасть свої військово-облікові документи.

Парламентарі вирішили скоротити термін подачі правок, щоб прискорити підготовку законопроєкту до другого читання.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13634-1 стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

У разі прийняття альтернативного законопроєкту, відстрочку матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нагадаємо, уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

До слова, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+». Водночас оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо.