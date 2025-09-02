Рада готує звернення до іноземних урядів через убивство Парубія

Рада отримала законопроєкт 2 вересня

З'явився проєкт постанови про звернення Верховної Ради до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

2 вересня законопроєкт було одержано Радою та передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 1 вересня, Львів прощався з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувався парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. О 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Після цього Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, «Радіо Свобода» з посиланням на джерела повідомило, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ.

Раніше Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.