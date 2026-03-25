Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит

Судна платять до $2 млн за «безпечний коридор», який контролює Тегеран

Китайське контейнерне судно вперше заплатило Ірану за прохід через Ормузьку протоку, скориставшись спеціальним «безпечним коридором» поблизу острова Ларак. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про судно Newvoyager під прапором Панами, яке пов’язують із китайською компанією Bengbu Shengda Transportation. Управління судном здійснює шанхайська компанія United Pioneer Shipping.

За даними видання, прохід був організований через китайського морського посередника, який також здійснив оплату іранській стороні. Сума та механізм платежу не розкриваються.

Це перший підтверджений випадок, коли судно з китайською власністю скористалося цим маршрутом. Раніше через нього проходили переважно судна грецьких, індійських, пакистанських та іранських компаній. Загалом через коридор уже пройшли понад 20 суден.

Водночас великі китайські судноплавні компанії поки не поспішають користуватися цим маршрутом. Зокрема, судна державної Cosco залишаються на якорі в районі Перської затоки, що свідчить про обережність великих гравців ринку.

Іран, за даними джерел, розглядає запити на прохід через коридор індивідуально. Водночас деякі країни, зокрема Індія, ведуть переговори з Тегераном щодо можливості узгоджених проходів для своїх суден.

