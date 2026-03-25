Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит

Єгор Голівець
Іран запровадив «безпечний коридор», за який беруть мільйони
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Судна платять до $2 млн за «безпечний коридор», який контролює Тегеран

Китайське контейнерне судно вперше заплатило Ірану за прохід через Ормузьку протоку, скориставшись спеціальним «безпечним коридором» поблизу острова Ларак. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про судно Newvoyager під прапором Панами, яке пов’язують із китайською компанією Bengbu Shengda Transportation. Управління судном здійснює шанхайська компанія United Pioneer Shipping.

За даними видання, прохід був організований через китайського морського посередника, який також здійснив оплату іранській стороні. Сума та механізм платежу не розкриваються.

Це перший підтверджений випадок, коли судно з китайською власністю скористалося цим маршрутом. Раніше через нього проходили переважно судна грецьких, індійських, пакистанських та іранських компаній. Загалом через коридор уже пройшли понад 20 суден.

Водночас великі китайські судноплавні компанії поки не поспішають користуватися цим маршрутом. Зокрема, судна державної Cosco залишаються на якорі в районі Перської затоки, що свідчить про обережність великих гравців ринку.

Іран, за даними джерел, розглядає запити на прохід через коридор індивідуально. Водночас деякі країни, зокрема Індія, ведуть переговори з Тегераном щодо можливості узгоджених проходів для своїх суден.

Нагадаємо, що іранське керівництво відхилило пропозицію США з умовами потенційного припинення війни. Лідери Ірану не готові приймати умови, запропоновані Вашингтоном. Відомо, що Тегеран не дозволить США диктувати правила та має намір продовжувати бойові дії. За його словами, Іран налаштований і надалі оборонятися та завдавати «серйозних ударів», доки його вимоги не будуть виконані.

Читайте також

За оцінками Rheinmetall, подальша ескалація конфлікту може призвести до глобального дефіциту ракет і суттєво вплинути на обороноздатність багатьох країн
Світ залишиться без ракет ППО? Глава Rheinmetall озвучив тривожний прогноз
20 березня, 05:15
Моджтаб Хаменеї був обраний верховним лідером Ірану після смерті свого батька Алі Хаменеї
Ізраїль заявив, що знайде та ліквідує Моджтабу Хаменеї
17 березня, 22:47
В'ячеслав Дацик (праворуч) раніше повідомляв, що разом із сином Ярославом служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді
ЗСУ на фронті ліквідували сина скандального російського неонациста та бійця ММА Дацика
15 березня, 20:26
У війні проти Ірану Сполучені Штати Америки не шкодують боєприпасів
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет
13 березня, 10:58
У Росії стався дефіцит оптоволокна
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
12 березня, 09:14
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
11 березня, 05:55
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
5 березня, 23:59
Ситуація в регіоні залишається напруженою
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
4 березня, 01:44
Чи законні удари Трампа по Ірану? Пояснення CNN
Чи законні удари Трампа по Ірану? Пояснення CNN
1 березня, 01:54

Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
Канцлер Німеччини поставив крапку у питанні ракет Taurus для України
Канцлер Німеччини поставив крапку у питанні ракет Taurus для України
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області
Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області
Сили оборони вразили російський бойовий криголам
Сили оборони вразили російський бойовий криголам

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
