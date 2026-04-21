Затримано представників ТЦК в Одесі, завершено ремонт «Дружби». Головне за 21 квітня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua

колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 21 квітня 2026 року

Сьогодні, 21 квітня, правоохоронці нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Україна завершила ремонт «Дружби». Суд обрав запобіжний захід патрульним, які втекли з місця стрілянини у Києві.

«Главком» склав добірку головних подій 21 квітня.

Затримання представників ТЦК в Одесі

СБУ зазначає, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям
фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

Україна завершила ремонт «Дружби»

Президент повідомив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба»
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Нафтопровід може відновити функціонування.

Теракт у Києві: двом поліцейським обрано запобіжні заходи

Експатрульна Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2026 року
фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві. Правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України).

Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн.

ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у задоволенні скарги лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Захист політикині намагався оскаржити оголошення їй підозри у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.

Удари по Україні

Росіяни вдарили по Харківщині
фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні, 21 квітня, на Харківщині 11 людей постраждали внаслідок масованої атаки росіян по населених пунктах Богодухівського району. 

Також ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці.

Інші важливі новини

  • Зеленський анонсував додаткове фінансування армії.
  • Глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду.
  • Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата.

Теги: корупція в Україні Юлія Тимошенко війна Національна поліція України теракт

