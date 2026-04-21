Затримано представників ТЦК в Одесі, завершено ремонт «Дружби». Головне за 21 квітня 2026

Дайджест новин 21 квітня 2026 року

Сьогодні, 21 квітня, правоохоронці нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Україна завершила ремонт «Дружби». Суд обрав запобіжний захід патрульним, які втекли з місця стрілянини у Києві.

«Главком» склав добірку головних подій 21 квітня.

Затримання представників ТЦК в Одесі

СБУ зазначає, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

Україна завершила ремонт «Дружби»

Президент повідомив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба»

Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Нафтопровід може відновити функціонування.

Теракт у Києві: двом поліцейським обрано запобіжні заходи

Експатрульна Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2026 року

Сьогодні за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві. Правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України).

Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн.

ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у задоволенні скарги лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Захист політикині намагався оскаржити оголошення їй підозри у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.

Удари по Україні

Росіяни вдарили по Харківщині

Сьогодні, 21 квітня, на Харківщині 11 людей постраждали внаслідок масованої атаки росіян по населених пунктах Богодухівського району.

Також ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці.

Інші важливі новини