Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь

Надія Карбунар
фото: Офіс президента

Україна офіційно звернулася до РФ із пропозицією не відновлювати бойові дії після Великодня

Україна готова підтримувати режим тиші в небі та на фронті, але вимагає від Росії аналогічних кроків. Київ уже передав Москві офіційну пропозицію не відновлювати бойові дії після свят, залишаючи за собою право на жорстку відповідь у разі атак. Як інформує «Главком», про деталі переговорів із військовим командуванням та попередження для ворога президент Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що питання безпеки на Великдень детально обговорювалося з Головнокомандувачем ЗСУ, секретарем РНБО та керівництвом Служби безпеки. За його словами, Україна неодноразово виступала з миротворчими ініціативами, аби свято минуло без загроз для цивільного населення.

Київ офіційно запропонував російській стороні не поновлювати бойові дії і після вихідних. На думку президента, якщо Росія знову обере війну, це стане чітким сигналом для міжнародної спільноти та Сполучених Штатів щодо справжніх цілей Кремля.

Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають чіткі накази діяти виключно дзеркально. Якщо російські війська утримаються від запусків ракет та дронів, Україна також дотримуватиметься повної тиші в небі.

Аналогічний наказ діє і для лінії фронту, проте кожен український підрозділ зберігає за собою беззаперечне право на самозахист. Президент нагадав про негативний попередній досвід подібних перемир’їв, підкресливши, що пріоритетом залишається реальна безпека бійців, а сигнал щодо готовності подовжити режим тиші вже доведено до росіян.

Нагадаємо, із 16:00 години 11 квітня почалося великоднє перемир’я між Україною та РФ. Триватиме воно до кінця доби 12 квітня. 

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова дотримуватися «режиму тиші», проте будь-які кроки залежатимуть від дій агресора.

Також Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. 

Читайте також:

Читайте також

За словами глави держави, програма повинна запрацювати у квітні
Президент анонсував програму, за якою українці отримуватимуть 1,5 тис. грн
12 березня, 11:00
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
13 березня, 05:52
Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого
Скільки ударів завдали Ізраїль та США по Ірану за три тижні: підрахунок WSJ
20 березня, 00:54
Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву
Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву
20 березня, 09:13
Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48
Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
31 березня, 20:57
Швеція стала співзасновницею трибуналу щодо агресії РФ
Швеція долучилася до створення трибуналу проти РФ
25 березня, 20:56
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
28 березня, 10:32
Фінляндія зафіксувала посилення глушіння GPS у Фінській затоці
Фінляндія зафіксувала зростання перешкод GPS: що відбувається
9 квiтня, 18:00

Події в Україні

Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
У Луцьку підлітки напали на ТЦК, їх розшукує поліція
У Луцьку підлітки напали на ТЦК, їх розшукує поліція
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
