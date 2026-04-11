Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь

Україна офіційно звернулася до РФ із пропозицією не відновлювати бойові дії після Великодня

Україна готова підтримувати режим тиші в небі та на фронті, але вимагає від Росії аналогічних кроків. Київ уже передав Москві офіційну пропозицію не відновлювати бойові дії після свят, залишаючи за собою право на жорстку відповідь у разі атак. Як інформує «Главком», про деталі переговорів із військовим командуванням та попередження для ворога президент Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що питання безпеки на Великдень детально обговорювалося з Головнокомандувачем ЗСУ, секретарем РНБО та керівництвом Служби безпеки. За його словами, Україна неодноразово виступала з миротворчими ініціативами, аби свято минуло без загроз для цивільного населення.

Київ офіційно запропонував російській стороні не поновлювати бойові дії і після вихідних. На думку президента, якщо Росія знову обере війну, це стане чітким сигналом для міжнародної спільноти та Сполучених Штатів щодо справжніх цілей Кремля.

Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають чіткі накази діяти виключно дзеркально. Якщо російські війська утримаються від запусків ракет та дронів, Україна також дотримуватиметься повної тиші в небі.

Аналогічний наказ діє і для лінії фронту, проте кожен український підрозділ зберігає за собою беззаперечне право на самозахист. Президент нагадав про негативний попередній досвід подібних перемир’їв, підкресливши, що пріоритетом залишається реальна безпека бійців, а сигнал щодо готовності подовжити режим тиші вже доведено до росіян.

Нагадаємо, із 16:00 години 11 квітня почалося великоднє перемир’я між Україною та РФ. Триватиме воно до кінця доби 12 квітня.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова дотримуватися «режиму тиші», проте будь-які кроки залежатимуть від дій агресора.

Також Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій.