Іспанія вирішила передати Україні ракети Patriot попри дефіцит

Йдеться лише про п’ять ракет PAC-2, але навіть така допомога має високу цінність через нестачу у світі

Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання El Pais.

Іспанський уряд підтвердив намір передати Україні ракети до Patriot, хоча офіційно під час візиту ця інформація не озвучувалася.

Йдеться про ракети типу PAC-2, які перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого у Марінесі (Валенсія).

За даними джерел, ці ракети не є найсучаснішими, оскільки Міністерство оборони Іспанії реалізує програму їх модернізації до версії PAC-3. Водночас вартість однієї ракети становить від 3 до 4 мільйонів доларів, а загальна вартість пакета – близько €15 мільйонів.

У матеріалі зазначається, що головною проблемою залишається не фінансування, а дефіцит таких ракет на світовому ринку. Попит значно зріс на тлі війни на Близькому Сході.

Американська компанія Raytheon, яка є основним виробником, наразі не здатна задовольнити зростаючий попит. Зокрема, постачання чотирьох батарей Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за €1,5 мільярда, відкладено до 2031 року.

Попри це, іспанський уряд вирішив передати Україні частину власних запасів, що, за оцінкою джерел, підвищує цінність цього рішення.

У Мадриді також вважають, що війна на Близькому Сході, яку розпочали США та Ізраїль, не є війною Європи. Водночас у питанні України іспанська влада наголошує на стратегічному значенні підтримки Києва, оскільки російське вторгнення становить загрозу суверенітету держав і міжнародному праву.

Раніше уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення €115 млн на зміцнення протиповітряної оборони України. Зазначається, що фінансування буде оперативно спрямоване на посилення української ППО, захист військових на передовій, а також критичної інфраструктури і міст від повітряних атак Росії.