Буферна зона на Вінниччині? Президент прокоментував ситуацію навколо Придністров’я

Президент України Володимир Зеленський прокоментував безпекову ситуацію на кордонах України, зокрема навколо Придністров’я та на південних рубежах. Глава держави був змушений дати пояснення після нещодавнього інтерв’ю заступника глави Офісу президента Паліси, яке викликало дискусії щодо можливих загроз на Вінниччині. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, наміри росіян створити так звані «буферні зони» не обмежуються лише однією ділянкою. Окупанти прагнуть мати таку зону вздовж усього кордону – причому не тільки російського, а й білоруського.

«Рускі» хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає», – підкреслив президент.

Окупанти прагнуть відсунути українські сили та створити підконтрольні їм сірі зони на півночі та сході країни. Окрему увагу президент приділив ситуації навколо невизнаного Придністров’я, що межує з Вінницькою та Одеською областями. Попри побоювання, які виникли в інформаційному просторі після заяв представників Офісу президента, Зеленський запевнив, що наразі критичної небезпеки там не зафіксовано.

«Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Сьогодні ми бачимо скупчення на інших напрямках – на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі», – зауважив глава держави.

Як відомо, Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Як розповів заступник Буданова, росіяни весь час змінюють свої плани, передусім – дедлайни для їх виконання. «У них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», – пояснив посадовець.

Паліса наголосив, що в росіян залишається у планах створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі окупувати Миколаївську та Одеську області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Також глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля.