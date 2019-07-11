«В усьому винна борода»: На Закарпатті боротьбу з корупцією розпочали з гоління борід і вусів



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Новопризначений керівник одного з найпроблемніших обласних управлінь СБУ на Закарпатті Іван Рудницький

«Може, хоча б у перші часи, поки зарплату не піднімете дозволите все-таки боротися з контрабандою в майках і з бородами?» - Бутусов

Новий керівник одного з найпроблемніших обласних управлінь СБУ на Закарпатті Іван Рудницький вирішив свою роботу розпочати з кардинальних змін. Він наказав всім співробітникам купити костюми і поголити бороди та вуса. Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

«Президент саме там поставив завдання подолати контрабанду, потрібен новий системний підхід. А які проблеми є пріоритетними в цьому контрабандному регіоні? Ну, перш за все, як з'ясувалося, зовнішній вигляд. Всім співробітникам наказано пристойно одягатися і виглядати, бороди носити заборонено! Ось це так круто!», - пише журналіст.

Водночас Бутусов зазначає, «для початку, з яких джерел, скажімо, лейтенант СБУ, який одержує, зарплату від 12 тисяч гривень, буде закуповувати собі костюми, які відповідають Вашому вимогливому смаку?»

«Чи варто шукати спонсорів?», - запитує журналіст у новопризначеного керівника і при цьому нагадує, що «в Офісі президента офіційно дозволено ходити в шортах».

Бутусов зауважив, що новому керівнику варто розібратися, можливо «в боротьбі з контрабандою не в костюмах проблема?»

«Ви навіщо таким ретроградством і показухою займаєтеся? Може, хоча б у перші часи, поки зарплату не піднімете і фонди на костюми не виб'єте, варто дозволити все-таки боротися з контрабандою в майках і з бородами?», - запитує Бутусов.