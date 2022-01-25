Уряд провів позачергове засідання: розглянули два питання

Кабмін збирався заради двох постанов

Кабінет міністрів України 24 січня провів позачергове засідання. Сьогодні Урядовий портал повідомив, що на ньому розглянули дві постанови.

Зокрема, на засіданні прийнято розпорядження подати на ратифікацію Верховною радою угоду між урядами України, Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Також уряд прийняв постанову, що голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у місті Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України.

Також голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України відповідно до пропозицій голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій.

Додамо, що сьогодні Верховна Рада готує звернення до міжнародних організацій через російську загрозу.

Перед початком пленарного засідання відбулася закрита робоча зустріч за участі керівництва Верховної Ради, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голів парламентських фракцій і груп щодо питань національної безпеки та оборони. Поки що повідомлень за результатами зустрічі не надходило.

Також нагадаємо, що Зеленський провів засідання РНБО у понеділок.