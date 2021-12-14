Кулеба зустрівся з помічницею держсекретаря США: говорили про російську агресію

Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретарки до Москви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Нагадаємо, Карен Донфрід відвідала спершу Київ, згодом планує Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні. Її поїздку анонсували ще 11 грудня. Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.

Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретарки до Москви. Американська сторона погодилася з принципом «Жодних рішень щодо України без України».

Сполучені Штати Америки вкотре підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також – готовність до подальшого втілення комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти України.

«Дмитро Кулеба підкреслив відданість України політико-дипломатичним способам врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання», – йдеться в комюніке на сайті МЗС.

Також міністр поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей. Зокрема щодо кроків Росії у безпековій та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

Після зустрічей у Києві та Москві помічниця держсекретаря поїде до Брюсселя (Бельгія) 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

До слова, держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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