Оголошений у розшук ексглава НБУ Шевченко засвітився у Відні (фото)

Українські правоохоронці раніше оголосили у розшук ексглаву Нацбанку Шевченка та колишнього нардепа Грановського

Ексочільник Нацбанку Кирило Шевченко, якого, як повідомили раніше у САП, оголосили у міжнародний розшук, снідає у столиці Австрії разом з екснародним депутатом Олександром Грановським. Відповідне фото оприлюднив Центр протидії корупції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дивіться, хто тут у нас п'є каву у Відні. На фото підозрювані у корупції ексголова НБУ Кирило Шевченко (зліва) і ексдепутат Олександр Грановський (справа). Обидва оголошені у розшук і переховуються від НАБУ/САП за кордоном. А ще у обидвох якраз триває судовий розгляд у ВАКС щодо обрання їм заочних запобіжних заходів.

Рішення по запобіжках відкриває для НАБУ дорогу для внесення цих хлопців у бази Інтерполу, а також дозволить у майбутньому вимагати їх екстрадиції. Тому не дивно, що брати по нещастю зустрілися у Австрії (кафе MOMOYA). Хоча ще вчора адвокати Грановського на суді божилися, що їх клієнт постійно знаходиться на Кіпрі», – зазначили у ЦПК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 24 жовтня Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук трьох посадовців «Укргазбанку», причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них і колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.

За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Додамо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Будь ласка, читайте текст після реклами