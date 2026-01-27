Головна Світ Політика
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із гучною заявою, звинувативши українське керівництво в організованій спробі вплинути на результати майбутніх парламентських виборів в Угорщині. За словами Орбана, органи національної безпеки країни проаналізували останні дії Києва і дійшли висновку, що це – скоординована атака на угорський суверенітет. Про це повідомляє «Главком».

Приводом для загострення стали нещодавні критичні висловлювання українських політиків та президента Володимира Зеленського, які в Будапешті розцінили як «грубі образи та погрози». Зокрема, реакцію викликали слова президента України на форумі в Давосі про політиків, які «живуть за європейські гроші, намагаючись зрадити європейські інтереси». У відповідь на це 26 січня Орбан доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла для офіційних пояснень.

Ситуація розгортається на тлі напруженої передвиборчої кампанії в Угорщині, де правляча партія «Фідес» стикається зі зростанням популярності опозиції. Орбан стверджує, що Україна «перейшла в наступ», намагаючись сприяти формуванню уряду, який був би більш лояльним до Брюсселя та Києва у питаннях війни та інтеграції до ЄС. Раніше угорський прем'єр також заявляв, що парламент Угорщини не проголосує за вступ України до Євросоюзу протягом наступних 100 років.

Українська сторона відкидає ці звинувачення, називаючи їх безпідставними та такими, що мають на меті відвернути увагу угорського суспільства від внутрішніх проблем. У Міністерстві закордонних справ та Офісі Президента України наголошують, що подібна риторика Будапешта лише підриває добросусідські відносини та грає на руку агресору.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав дати «потиличник кожному Віктору», який торгує інтересами Європи, натякаючи на угорського премʼєра Віктора Орбана. Глава уряду Угорщини не забарився із відповіддю, заявивши, що «кожен отримає те, на що заслуговує». 

До слова, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. 

Шуйок зазначив, що рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту. За його словами, виборці матимуть можливість скористатися правом на вільний і прямий вибір представників до законодавчого органу країни.

