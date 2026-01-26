Переговори в Абу-Дабі: президент розкрив нові подробиці

Президент: Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні

Зеленський про переговори: На зустрічах обговорили спектр вагомих питань

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», – наголосив глава держави.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський додав: «Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні».

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, президент наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

Як повідомлялося, новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбудеться наступного тижня в столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів.