Зеленський звільнив американського юриста з посади радника

Ендрю Роман Мак був радником глави держави понад шість років

Юрист спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД

Президент України Володимир Зеленський звільнив американського юриста Ендрю Романа Мака з посади позаштатного радника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №65/2026.

«Увільнити Ендрю Романа Мака від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)», – йдеться в документі.

Варто зазначити, що Ендрю Роман Мак отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського ще у 2019 році. Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні. Його спеціалізація – супровід міжнародних угод за участю США, України та країн СНД.

Мак є експертом у галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу та державного регулювання. У 2010 році газета Kyiv Post називала його одним з найуспішніших емігрантів в Україні. На той час він працював у фірмі з річним доходом у $40 млн.

Ендрю Роман Мак має досвід координації транскордонних суперечок, а також консультування українських компаній з питань взаємодії з партнерами в США.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.