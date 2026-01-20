Головна Країна Політика
Зеленський звільнив американського юриста з посади радника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський звільнив американського юриста з посади радника
Ендрю Роман Мак був радником глави держави понад шість років
фото: Asters

Юрист спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД

Президент України Володимир Зеленський звільнив американського юриста Ендрю Романа Мака з посади позаштатного радника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №65/2026.

«Увільнити Ендрю Романа Мака від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)», – йдеться в документі.

Зеленський звільнив американського юриста з посади радника фото 1

Варто зазначити, що Ендрю Роман Мак отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського ще у 2019 році. Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні. Його спеціалізація – супровід міжнародних угод за участю США, України та країн СНД.

Мак є експертом у галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу та державного регулювання. У 2010 році газета Kyiv Post називала його одним з найуспішніших емігрантів в Україні. На той час він працював у фірмі з річним доходом у $40 млн.

Ендрю Роман Мак має досвід координації транскордонних суперечок, а також консультування українських компаній з питань взаємодії з партнерами в США.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

