Зеленський звільнив американського юриста з посади радника
Юрист спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД
Президент України Володимир Зеленський звільнив американського юриста Ендрю Романа Мака з посади позаштатного радника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №65/2026.
«Увільнити Ендрю Романа Мака від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)», – йдеться в документі.
Варто зазначити, що Ендрю Роман Мак отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського ще у 2019 році. Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні. Його спеціалізація – супровід міжнародних угод за участю США, України та країн СНД.
Мак є експертом у галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу та державного регулювання. У 2010 році газета Kyiv Post називала його одним з найуспішніших емігрантів в Україні. На той час він працював у фірмі з річним доходом у $40 млн.
Ендрю Роман Мак має досвід координації транскордонних суперечок, а також консультування українських компаній з питань взаємодії з партнерами в США.
До слова, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.
