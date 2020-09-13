Онука Фокіна зізналася: дідусеві байдуже, що кажуть про його резонансні заяви щодо Донбасу



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Вітольду Фокіну байдуже, що пишуть про його резонансні заяви щодо Донбасу

Онука Вітольда Фокіна заявила, що він користується інтернетом, але не читає критику про себе

Першому заступнику голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольду Фокіну байдужа критика його резонансних висловлювань про шляхи припинення війни на Сході України.

Про це заявила його онука Марія Фокіна в інтерв'ю «1+1».

Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

«Ви знаєте, мені здається, дідусеві… як сказати м’якше… без різниці, що там про нього кажуть. Він знає, що каже. Він чітко розумно підходить до усіх питань. Ось і все», — сказала вона.

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.