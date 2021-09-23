Законопроєкт про олігархів. Опозиція блокує трибуну Ради (фото)

Депутати опозиції оточили трибуну після голосування за спрощену процедуру прийняття закону про олігархів

У Верховній Раді почали розглядати законопроєкт про олігархів №5599. «Слуги» вирішили розглядати законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції. Парламентарі опозиційних партій почали блокувати трибуну Ради.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», нардепи від фракцій «Євросолідарності» та «Голос» внесли заяву про відсторонення першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

У заяві йдеться про порушення Стефанчуком регламенту. Фракція «Батьківщини» також приєдналася до заяви.

Сьогодні фракція «Слуга народу» зняла з розгляду у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Як відомо, «Слуга народу» хоче застосувати спецпроцедуру, аби прийняти скандальний податковий закон.

Разом з тим Верховна Рада України продовжила пленарний день до кінця розгляду законопроєкту про олігархів. Тобто народні обранці готові сьогодні працювати хоч до ночі.

Зазначимо, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив, що навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою.

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Чиновник упевнений, що законопроєкт у тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.

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