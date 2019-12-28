У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа



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Майже усі автори законопроєкту є членами фракції «Слуга народу»

Наразі тексту законопроєкту «Про медіа» і супровідних документів немає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа. Відповідний документ був внесений 27 грудня під № 2693.

Зазначимо, що наразі тексту законопроєкту «Про медіа» і супровідних документів немає.

Авторами законопроєкту стали: Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Ірина Констанкевич, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька, Тетяна Тябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов. Всі вони є членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Також до авторів законопроєкту входить член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба.

Зазначимо, всі автори, окрім Ірини Констанкевич є членами фракції «Слуга народу».

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потурає заявляв, що Верховна Рада може у грудні ухвалити законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.

До слова, 13 листопада голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко та заступник голови Микита Потураєв публічно презентували концепцію майбутнього Закону про медіа.

У президентській фракції пропонують об'єднати чинні закони про медіа, обмежити монополію, а також заборонити громадянам Росії мати частку в українських ЗМІ.