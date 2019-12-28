  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа

    • Розсилка
    Майже&nbsp;усі автори законопроєкту є&nbsp;членами фракції &laquo;Слуга народу&raquo; - У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа
    Майже усі автори законопроєкту є членами фракції «Слуга народу»

    Наразі тексту законопроєкту «Про медіа» і супровідних документів немає

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа. Відповідний документ був внесений 27 грудня під № 2693.

    Зазначимо, що наразі тексту законопроєкту «Про медіа» і супровідних документів немає.

    Авторами законопроєкту стали: Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Ірина Констанкевич, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька, Тетяна Тябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов. Всі вони є членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

    Також до авторів законопроєкту входить член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба.

    Зазначимо, всі автори, окрім Ірини Констанкевич є членами фракції «Слуга народу».

    Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потурає заявляв, що Верховна Рада може у грудні ухвалити законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації. 

    До слова, 13 листопада голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко та заступник голови Микита Потураєв публічно презентували концепцію майбутнього Закону про медіа.

    У президентській фракції пропонують об'єднати чинні закони про медіа, обмежити монополію, а також заборонити громадянам Росії мати частку в українських ЗМІ.

    ЗМІ Верховна Рада депутат політика партія Слуга народу Олександр Ткаченко Микита Потураєв Тетяна Циба Євгенія Кравчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ