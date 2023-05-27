На окупованій Херсонщині бракує їжі

Окупанти роблять нестерпним життя мирних жителів Херсонщини

У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.

До слова, окупанти вже готуються до втечі з України. Так, російські загарбники вивозять секретну військову документації з тимчасово окупованого Криму.

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Водночас на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують нові так звані «медичні огляди», під приводом яких планують вивезення українських дітей у Росію.