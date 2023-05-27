Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На окупованій Херсонщині бракує їжі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованій Херсонщині бракує їжі
Загарбники тероризують населення окупованих територій
фото ілюстративне

Окупанти роблять нестерпним життя мирних жителів Херсонщини

У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.

До слова, окупанти вже готуються до втечі з України. Так, російські загарбники вивозять секретну військову документації з тимчасово окупованого Криму.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують нові так звані «медичні огляди», під приводом яких планують вивезення українських дітей у Росію.

Теги: росія окупанти війна Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило провів у катівні росіян два тижні
Били током та заганяли голки: херсонець розповів про катівню, яку влаштували російські окупанти
23 травня, 15:37
На базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу у Криму відкрили музей
Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму
23 травня, 17:36
Загарбники продовжують зазнавати великих втрат на полі бою
Окупанти з’єднали острів на Херсонщині з материковою частиною: яка ситуація на фронті
19 травня, 18:53

Суспільство

На окупованій Херсонщині бракує їжі
На окупованій Херсонщині бракує їжі
Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження
Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження
Бандеролі йдуть «на пенсію»: «Укрпошта» оновить сервіси для громадян
Бандеролі йдуть «на пенсію»: «Укрпошта» оновить сервіси для громадян
«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля
«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля
Кондиціонери у вагонах: «Укрзалізниця» розповіла гарну новину
Кондиціонери у вагонах: «Укрзалізниця» розповіла гарну новину
Черкаський суддя після люстрації став директором дитячого санаторію
Черкаський суддя після люстрації став директором дитячого санаторію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
32K
Смертельне ДТП, суддя Тандир та алкоголь. Запрограмована трагедія
19K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8544
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
8205
В Україні зафіксували землетрус (мапа)

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакує на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту