США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі

Вашингтон і Тегеран вже погодили ключові пункти потенційної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. Про це повідомляє «Главком».

За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися», – заявив президент США.

Окремо він наголосив, що Вашингтон розраховує також отримати контроль над збагаченим ураном Ірану. «Якщо це станеться, це стане чудовим початком для відновлення Ірану, і це все, чого ми хочемо», – додав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що така домовленість матиме позитивний ефект не лише для США, а й для союзників у регіоні. Зокрема, йдеться про Ізраїль, а також країни Перської затоки: Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн.

Водночас деталей щодо конкретних умов угоди наразі не оприлюднено. Також невідомо, на якому етапі перебуває її фінальне узгодження.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.