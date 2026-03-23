США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі
Трамп заявив, що Іран погодився на ключову вимогу США
Вашингтон і Тегеран вже погодили ключові пункти потенційної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. Про це повідомляє «Главком». 

За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися», – заявив президент США.

Окремо він наголосив, що Вашингтон розраховує також отримати контроль над збагаченим ураном Ірану. «Якщо це станеться, це стане чудовим початком для відновлення Ірану, і це все, чого ми хочемо», – додав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що така домовленість матиме позитивний ефект не лише для США, а й для союзників у регіоні. Зокрема, йдеться про Ізраїль, а також країни Перської затоки: Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн.

Водночас деталей щодо конкретних умов угоди наразі не оприлюднено. Також невідомо, на якому етапі перебуває її фінальне узгодження.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.

Теги: США Дональд Трамп Іран ядерна зброя

Читайте також

З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму
Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
Сьогодні, 07:23
Алі Ларіджані був досвідченим політиком
Іран підтвердив загибель глави Радбезу Алі Ларіджані
18 березня, 02:57
Міністр закордонних справ Ірану прокоментував публікації західних ЗМІ
Іран прокоментував чутки про контакти з адміністрацією Трампа
17 березня, 10:15
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
8 березня, 23:58
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
8 березня, 22:44
Медведєв став переможцем змагань ATP500 в Дубаї, але відсвятував росіянин його здобуття у сховищі
Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї
4 березня, 23:39
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не хоче залишатися пасивною, коли йдеться про ядерну безпеку
Польща обговорила з Францією участь у ядерному стримуванні
4 березня, 08:39
США запустили водневу гіперзвукову ракету
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
3 березня, 14:11
Команда Трампа прийшла на переговори з максимально жорсткою позицією
США винесли ультимативний список вимог Ірану
26 лютого, 16:50

Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі
Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід: причина
Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід: причина
Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина
Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
