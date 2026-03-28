Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента

Держава розпочинає масштабну програму з репатріації праху видатних діячів, які присвятили життя боротьбі за Україну, але поховані за кордоном.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов найближчим часом подасть на розгляд Володимира Зеленського концепцію створення національного Пантеону. Про результати важливої наради за участю керівництва Верховної Ради, уряду та науковців Кирило Буданов повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, створення такого меморіального комплексу є критично важливим саме зараз, під час війни за незалежність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.

«Провів важливу нараду за участю керівництва Верховної Ради, колег з Офісу Президента, науковців, представників громадянського суспільства, Українського Інституту національної пам’яті, представників уряду, профільних організацій. Обговорили ідею перепоховання на рідній землі видатних українців, які все своє життя присвятили Україні, але досі спочивають на чужині», – розповів Буданов.

«Десятки й сотні борців за Україну, видатних постатей різних епох, різних професій. Наше завдання – повернути їх додому. Багато хто з них заповідав бути перепохованим у вільній та незалежній Україні», – заявив керівник ОП.

На його думку, це «справа непроста, оскільки поховання розкидані по всьому світу. Кожен крок – від юридичних процедур до перенесення праху – здійснюватиметься за згоди нащадків та з дотриманням законодавства».

Як зауважив Буданов, «це велика комплексна програма з повернення нашої історії та повернення правди. Важливо визначити остаточний перелік постатей та конкретне місце в Києві, де буде зведено Пантеон. Повернення історичної пам’яті критично важливе саме зараз, під час війни за нашу Незалежність».

Він висловив вдячність Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за глибоке розуміння важливості збереження історичної пам’яті та Ірині Верещук – за кропітку організаційну роботу.

Також очільник ОП подякува діаспорі, дослідникам та усім, хто десятки років вивчав, утримував та зберігав поховання, адже завдяки їхній самовідданій праці є можливість реалізувати такий проєкт.

«За підсумками наради визначили з колегами подальші кроки, дав необхідні доручення щоб справа рухалася активніше. Переконаний, що навіть в умовах війни держава знайде необхідні ресурси і сили для створення Пантеону видатних українців. Найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подам на розгляд Президента наші напрацювання та пропозиції», – підкреслив Буданов.

Нагадаємо, під головуванням керівника Офісу президента Кирила Буданова відбулася міжвідомча координаційна нарада щодо розширення присутності України на Африканському континенті. Участь у нараді взяли міністр закордонних справ, представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО, а також фахівці із ситуації на Африканському континенті. Серед іншого обговорили актуальний стан відносин України та держав Африки й перспективи їх розвитку. Заслухали представників профільних міністерств і визначили завдання активізувати діяльність України в окремих країнах Африки.