Розширення присутності на Африканському континенті: Україна вперше розробляє стратегію

Під головуванням керівника Офісу президента Кирила Буданова відбулася міжвідомча координаційна нарада щодо розширення присутності України на Африканському континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Участь у нараді взяли міністр закордонних справ, представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО, а також фахівці із ситуації на Африканському континенті. Серед іншого обговорили актуальний стан відносин України та держав Африки й перспективи їх розвитку. Заслухали представників профільних міністерств і визначили завдання активізувати діяльність України в окремих країнах Африки.

Також на нараді відбулася презентація стратегічного бачення Міністерства закордонних справ щодо розвитку відносин України з державами Африки. Учасники визначили перелік пріоритетних країн на Африканському континенті (регіон Магрибу та Підсахарської Африки) та держави, міжнародні організації та регіональні об’єднання, фінансові механізми яких можуть бути використані для просування інтересів України на континенті.

«Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті та захищати український інтерес у цій частині світу. Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця, відстоювати власну суб'єктність по всьому світу й таким чином просувати власні економічні, безпекові та інші інтереси в будь-якій точці планети», – зазначив Кирило Буданов.

За результатами наради її учасники погодили проєкт плану заходів із реалізації ухвалених рішень і рекомендували подати його на розгляд Кабінету міністрів. Після цього відповідні міністерства й відомства отримають доручення щодо забезпечення належного та своєчасного виконання цього плану.

Нагадаємо, Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн. На спільній пресконференції з главою закордонного відомства Республіки Гана Самуелем Окудзето Аблаквою Сибіга заявив, що Кремль використовує фінансову скруту та правову незахищеність людей.