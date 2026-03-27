Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії

Росія економічно вплітає окуповані території у свій склад та підриває вимоги України та її союзників щодо повернення земель

Москва спрямовує сотні мільйонів доларів на агресивне будівництво транспортних та торговельних об'єктів на захоплених територіях України, намагаючись незворотно інтегрувати їх до складу Російської Федерації. Розслідування Reuters підтверджує, що ці багаторічні проєкти мають на меті не лише логістичну підтримку армії, а й підрив вимог Києва щодо повернення земель. Про це пише «Главком».

Кремль фактично створює нову економічну реальність, де окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей розглядаються як «Новоросія». Обсяги федеральних вкладень у ці регіони на період 2024-2026 років сягають $11,8 млрд, що майже втричі перевищує витрати на розвиток більшості внутрішніх російських суб'єктів.

Ключовим елементом цієї стратегії є зведення залізничної мережі довжиною понад 500 км, яка має з’єднати російський Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь та Бердянськ. Супутникові знімки фіксують швидке прокладання нових колій подалі від лінії фронту, щоб захистити постачання боєприпасів від українських ударів. Паралельно будується автомагістраль «Новоросія», що стане частиною гігантського «Азовського кільця». Хоча українські диверсійні групи регулярно атакують ці об'єкти, масштаб робіт дозволяє окупаційній владі оперативно відновлювати сполучення та обходити вразливий Кримський міст.

Окрім логістики, Росія активно експлуатує природні ресурси захоплених земель, виставляючи на аукціони шахти та сільськогосподарські угіддя. Зокрема, права на розробку Бобриківського золотого рудника на Луганщині було продано російській компанії, а супутники вже зафіксували там роботу техніки. Також через модернізовані порти Маріуполя та Бердянська зафіксовано вивезення сотень тисяч тонн вугілля до країн Азії та Близького Сходу. Експерти наголошують, що така глибока економічна залученість робить окупацію фінансово вигідною для Москви та створює серйозні перешкоди для будь-яких майбутніх мирних угод, заснованих на поверненні територій.

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання.

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.