Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії
Мурал, прикрашений на будівлі, присвячений взяттю Росією Маріуполя, височіє над мешканцями окупованого українського міста
фото: Reuters

Росія економічно вплітає окуповані території у свій склад та підриває вимоги України та її союзників щодо повернення земель

Москва спрямовує сотні мільйонів доларів на агресивне будівництво транспортних та торговельних об'єктів на захоплених територіях України, намагаючись незворотно інтегрувати їх до складу Російської Федерації. Розслідування Reuters підтверджує, що ці багаторічні проєкти мають на меті не лише логістичну підтримку армії, а й підрив вимог Києва щодо повернення земель. Про це пише «Главком».

Кремль фактично створює нову економічну реальність, де окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей розглядаються як «Новоросія». Обсяги федеральних вкладень у ці регіони на період 2024-2026 років сягають $11,8 млрд, що майже втричі перевищує витрати на розвиток більшості внутрішніх російських суб'єктів.

Ключовим елементом цієї стратегії є зведення залізничної мережі довжиною понад 500 км, яка має з’єднати російський Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь та Бердянськ. Супутникові знімки фіксують швидке прокладання нових колій подалі від лінії фронту, щоб захистити постачання боєприпасів від українських ударів. Паралельно будується автомагістраль «Новоросія», що стане частиною гігантського «Азовського кільця». Хоча українські диверсійні групи регулярно атакують ці об'єкти, масштаб робіт дозволяє окупаційній владі оперативно відновлювати сполучення та обходити вразливий Кримський міст.

Окрім логістики, Росія активно експлуатує природні ресурси захоплених земель, виставляючи на аукціони шахти та сільськогосподарські угіддя. Зокрема, права на розробку Бобриківського золотого рудника на Луганщині було продано російській компанії, а супутники вже зафіксували там роботу техніки. Також через модернізовані порти Маріуполя та Бердянська зафіксовано вивезення сотень тисяч тонн вугілля до країн Азії та Близького Сходу. Експерти наголошують, що така глибока економічна залученість робить окупацію фінансово вигідною для Москви та створює серйозні перешкоди для будь-яких майбутніх мирних угод, заснованих на поверненні територій.

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Читайте також

Сили РФ вичерпуються
Сили РФ вичерпуються
24 березня, 07:48
Люди та рятувальники працюють після удару Ізраїлю по школі в Мінабі, Іран, 28 лютого
З початку війни в Ірані загинуло понад 700 мирних жителів
3 березня, 03:58
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 734 танки
Втрати ворога станом на 6 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 березня, 06:56
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
11 березня, 21:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 783 танки
Втрати ворога станом на 17 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
17 березня, 07:49
У Києві друга за ранок повітряна тривога тривала 56 хвилин
У Києві друга за ранок повітряна тривога тривала 56 хвилин
18 березня, 10:15
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
18 березня, 11:26
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
19 березня, 13:10
Україна та США запустили перший інвестиційний проєкт
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
25 березня, 19:15

Події в Україні

Втрати ворога станом на 27 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2026
Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії
Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії
Російська ракета вдарила по будинку у Харкові, є постраждалі
Російська ракета вдарила по будинку у Харкові, є постраждалі
Лінія фронту станом на 26 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 березня 2026. Зведення Генштабу

Новини

В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Вчора, 07:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
