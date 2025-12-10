Створення та фінансування партій буде оновлено. У Раді зареєстровано законопроєкт

Згідно з документом, 70% коштів будуть розподілятися політсилами пропорційно до результатів виборів

У парламенті зареєстрували проєкт закону «Про політичні партії». Його автори пропонують оновити чинні правила створення, діяльності та фінансування політичних сил, які діяли з 2001 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст документа, який є в розпорядженні редакції.

Законопроєкт пропонує спростити алгоритм реєстрації партій, оновити систему державного фінансування, посилити протидію іноземному впливу, обмежити тіньове фінансування та впровадити сучасні механізми забезпечення партійної прозорості та внутрішньої демократії.

Документ має на меті оновити підхід до визначення обсягів держфінансування партій і нову модель його розподілу. Загальна сума буде фіксованою (700 млн грн), без привʼязки до прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, та передбачатиме щорічну індексацію.

70% коштів будуть розподілятися політсилами пропорційно до результатів виборів, 20% – рівними частинами для всіх партій, що набрали більше ніж 2% голосів, а 10% – для парламентських партій, які дотрималися гендерних квот. Таким чином буде відновлено право позапарламентських партій на отримання бюджетної підтримки.

Нині 90% державного фінансування розподіляється між парламентськими силами пропорційно до результатів на виборах, а ще 10% – це так звана «гендерна надбавка». Проєкт закону передбачає, що будуть запроваджені норми, спрямовані проти використання підставних донорів і приховування реальних джерел коштів. Серед іншого пропонується прив’язати максимальний розмір внеску до 20% доходу особи за останні п’ять років і встановити фіксований ліміт внесків (до 1,5 млн грн для фізичних осіб та до 3 млн грн для юридичних осіб) із щорічною індексацією.

Окрім того, пропонується скасувати норму, що передбачає збір 10 тис. підписів для реєстрації. Натомість засновниками партії мають бути щонайменше 200 громадян, які мають виборче право і не належать до інших партій. Очікується, що це допоможе в боротьбі з нелегальним «продажем» політичних партій.

Згідно з проєктом закону, банки щомісяця передаватимуть НАЗК інформацію про рух коштів по рахунках партій. Агентство зобов’язуватиметься публікувати ці дані окремо від партійних звітів у відкритому форматі. Документ запроваджує також внутрішньопартійні механізми контролю, включно з веденням електронного обліку членів партії.

Нагадаємо, фінансування партій державою було запроваджено, аби протидіяти корупції і тіньовому фінансуванню політиків. Україна розпочала реформу партійного фінансування у 2015 році, зокрема, аби зменшити вплив олігархів. Тоді законом було запроваджено державне фінансування політпартій, які на останніх виборах пройшли у Верховну Раду – тобто набрали не менше 5% голосів.

Від 2020 року державні кошти виділяють для «Слуги народу», «Батьківщини», «Європейської Солідарності», «Голосу», і до повномасштабної війни – для нині забороненої ОПЗЖ. Обсяги фінансування розраховуються за формулою: 1% мінімальної заробітної плати за попередній рік помножений на загальну кількість виборців (14,7 млн людей у 2019 році). 90% цієї суми пропорційно розподіляють між партіями за результатами виборів, інші 10% – між тими, хто дотримався гендерного розподілу.

Навіть коли партії не подавали звіти у 2020-2023 роках, вони продовжували отримувати державне фінансування.