Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Раді зареєстровано постанову про звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Раді зареєстровано постанову про звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби
Железняк закликає звільнити Кулебу
фото: вікіпедія

Постанова зареєстрована на сайті Ради

Народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14233 про звільнення віцепрем’єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Постанова зареєстрована на сайті Ради, але поки що без пояснювальної записки.

«Подав постанову про звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій. Я б в інший час написав, як причину «за системні провали та корупцію». Але… цього разу просто скажу: давайте і його сьогодні звільнимо, щоб двічі не вставати. Все одно скоро доведеться», – написав нардеп у Telegram.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Читайте також:

Теги: Олексій Кулеба Верховна Рада звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлану Гринчук звільнено з посади міністерки енергетики
Світлану Гринчук звільнено з посади міністерки енергетики
19 листопада, 14:19
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
6 листопада, 15:40
Особливо похмурою є економічна ситуація в промисловому секторі
Кожна третя компанія в Німеччині готується до масових звільнень
3 листопада, 09:29
Українська залізниця на старті євроінтеграції: уряд підтримав законопроект
Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
30 жовтня, 14:46
Певна категорія співробітників у вищих навчальних закладах отримуватимуть додаткову винагороду
Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі
30 жовтня, 12:48
Кількість паркомісць повинна становити не менше 5% загальної кількості місць на спеціально обладнаних
В Україні з'являться паркомісця для сімей з дітьми: Рада ухвалила законопроєкт
23 жовтня, 12:28
Лише 189 парламентарів проголосували за звернення до президента з проханням присвоїти звання Фаріон
Ірина Фаріон – Герой України. Хто із нардепів голосував проти (повний список)
22 жовтня, 09:15
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році
21 жовтня, 15:23
Свириденко подякувала нардепам за «відкритість до діалогу»
Свириденко відзвітувала про зустріч із нардепами
20 жовтня, 23:23

Політика

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua