У Раді зареєстровано постанову про звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

Народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14233 про звільнення віцепрем’єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Постанова зареєстрована на сайті Ради, але поки що без пояснювальної записки.

«Подав постанову про звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій. Я б в інший час написав, як причину «за системні провали та корупцію». Але… цього разу просто скажу: давайте і його сьогодні звільнимо, щоб двічі не вставати. Все одно скоро доведеться», – написав нардеп у Telegram.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.