Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти

Сенатор Морено пропонує скасувати подвійне громадянство

Сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено вніс до верхньої палати Конгресу США законопроєкт, який пропонує скасувати можливість для осіб з американським паспортом мати два громадянства. Ця ініціатива може безпосередньо торкнутися низки відомих особистостей, включно з членами родини Трампа та Ілоном Маском. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Проєкт закону, який отримав назву «Про виключне громадянство США» (US Exclusive Citizenship Act), вимагатиме від осіб, які мають американське громадянство та громадянство іншої країни, зробити вибір.

Сам Морено коментує: «Бути громадянином США – це честь і привілей, і якщо ви хочете бути американцем, то це або все, або нічого». У разі набуття законом чинності, особи матимуть один рік, щоб відмовитися від іншого громадянства. Процедура вимагатиме письмової заяви для збереження паспорта: заява на ім'я Держсекретаря США, а для відмови від американського громадянства – заява на ім'я міністра внутрішньої безпеки США.



Як повідомляє журнал Newsweek, якщо закон набуде чинності, він може мати наслідки для Меланії Трамп та її сина Беррона: обидва мають громадянство Словенії. Їм доведеться відмовитися від нього протягом року. Також є ризик для Ілона Маска, адже мільярдер є громадянином США, ПАР та Канади.

Заходи можуть торкнутися відомих акторів та актрис, зокрема Тома Генкса, Міли Куніс, Памели Андерсон та багатьох інших, які мають підвійне громадянство. Законопроєкт викликав широкий резонанс, оскільки його прийняття може змінити правила громадянства для мільйонів американців.

До слова, мільярдер Ілон Маск у розмові з колишніми колегами зробив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс стане наступним президентом США.