Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Юлія Тимошенко закликала створити коаліцію та уряд національної єдності
Лише обʼєднавшись, можна стабілізувати ситуацію в країні та вийти з політичної кризи, переконана Тимошенко
фото: ba.org.ua

Тимошенко запропонувала вихід з політичної кризи

Політична партія «Батьківщина» закликає створити коаліцію та уряд національної єдності. Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко на офіційному сайті фракції. 

«Ми закликаємо президента та всі фракції парламенту до єдності, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя, стабілізувати ситуацію на фронті та якісно провести мирні переговори», – зазначила Юлія Тимошенко.

За її словами, в країні зашкалює корупція, а в управлінні державою – хаос, тому кожен українець відчуває наслідки некомпетентності влади та політичної кризи. Управлінський хаос, на її думку, спричинив і погіршення ситуації на фронті, а також може позначитись на якості мирних переговорів.

«Нові обличчя» дискредитували саму думку про щось нове в управлінні країною. Те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму житті. Ми не сприймаємо кадрові тасування як вихід із кризи. Якщо ми відповідальні люди, ми зобовʼязані ухвалити таке рішення про обʼєднання  і вивести країну з хаосу», – закликала лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, що 27 листопада 2025 року лідерка найстарішої української парламентської партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначала ювілей. «Главком» зібрав найяскравіші образи «залізної леді».

