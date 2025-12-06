Головна Скотч Життя
Як Тимошенко святкувала день народження. Свідчення очевидця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Парламентарці виповнилося 65 років 27 листопада
Очільниця «Батьківщини» запросила на свій ювілей чимало впливових людей

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відзначила свій день народження у колі впливових гостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на блогера та екснардепа Віталія Чепиногу, який був присутній на святкуванні.

За словами очевидця, Тимошенко обрала для вечора образ у національному стилі: довга чорна сукня та біла сорочка. Замість традиційних квітів та подарунків гості робили пожертви на театр ветеранів. Пригощала гостей очільниця «Батьківщини» українським вином.

Як наголосив Чепинога, на свято до парламентарки прийшла значна кількість поважних людей. «І по кількості та рівню представництва гостей, по статусу, по ступеню їх віроломства та проникливості на празднєцтво, я вам скажу таке: всяке може буть! Всяке може буть! Хіба тільки Єрмака не було. І Трампа...», – додав він.

Як відомо, 27 листопада 2025 року лідерка найстарішої української парламентської партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначила ювілей. Політикині виповнилося 65 років.

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині. Вже на початку своєї політичної кар’єри Тимошенко почала формувати унікальний імідж. Одним із його ключових елементів стала її знаменита коса, заплетена навколо голови. Втім, іноді вона з’являлася на публіці й із розпущеним волоссям.

До слова, політична партія «Батьківщина» закликає створити коаліцію та уряд національної єдності.

Теги: Юлія Тимошенко день народження

