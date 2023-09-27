Хто повинен очолити комітет з питань свободи слова замість Шуфрича? Заява громадських організацій

Громадські організації та провідні ЗМІ країни вимагають нардепів призначити нового голову Комітету з питань свободи слова

Понад 20 провідних ЗМІ та громадських організацій звернулися до народних депутатів з вимогою призначити нового голову Комітету з питань свободи слова. Повідомлення опубліковано на сайті руху «Чесно».

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«Верховна Рада зняла з посади голови комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру Zрадників Нестора Шуфрича. Під його керівництвом комітет став одним з найбільш закритих…. Комітет з питань свободи слова має очолювати представник опозиції з бездоганною репутацією та державницьким мисленням, а до складу комітету мають увійти ті народні депутати, які готові захищати свободу слова як цінність. Ці депутати мають напрацьовувати відповідні законодавчі рішення, які захистять і посилять свободу слова під час воєнного стану», – йдеться у зверненні.

Звернення підтримали Рух «Чесно», Детектор медіа Українська правда, Дзеркало тижня, Громадське радіо, Главком, Центр протидії корупції, Bihus.Info, DeJure та інші громадські організації та медіа.

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Як наголошують підписанти, ліквідація Комітету з питань свободи слова буде негативно сприйнята як українським суспільством, так і міжнародними партнерами, оскільки свобода слова – це важлива складова демократії.

«Для громадянського суспільства і ЗМІ заміна Шуфрича на представника однієї із депутатських груп, яка своїми голосами у парламенті системно підтримує рішення монобільшості, не буде ознакою того, що головування в комітеті з питань свободи слова віддали опозиції», – зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця запропонували відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету. Згодом його звільнили.

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До слова, Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише два нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.