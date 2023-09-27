Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто повинен очолити комітет з питань свободи слова замість Шуфрича? Заява громадських організацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто повинен очолити комітет з питань свободи слова замість Шуфрича? Заява громадських організацій
Верховна Рада зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича
фото з відкритих джерел

Громадські організації та провідні ЗМІ країни вимагають нардепів призначити нового голову Комітету з питань свободи слова

Понад 20 провідних ЗМІ та громадських організацій звернулися до народних депутатів з вимогою призначити нового голову Комітету з питань свободи слова. Повідомлення опубліковано на сайті руху «Чесно».

«Верховна Рада зняла з посади голови комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру Zрадників Нестора Шуфрича. Під його керівництвом комітет став одним з найбільш закритих…. Комітет з питань свободи слова має очолювати представник опозиції з бездоганною репутацією та державницьким мисленням, а до складу комітету мають увійти ті народні депутати, які готові захищати свободу слова як цінність. Ці депутати мають напрацьовувати відповідні законодавчі рішення, які захистять і посилять свободу слова під час воєнного стану», – йдеться у зверненні.

Звернення підтримали Рух «Чесно», Детектор медіа Українська правда, Дзеркало тижня, Громадське радіо, Главком, Центр протидії корупції, Bihus.Info, DeJure та інші громадські організації та медіа.

Як наголошують підписанти, ліквідація Комітету з питань свободи слова буде негативно сприйнята як українським суспільством, так і міжнародними партнерами, оскільки свобода слова – це важлива складова демократії.

«Для громадянського суспільства і ЗМІ заміна Шуфрича на представника однієї із депутатських груп, яка своїми голосами у парламенті системно підтримує рішення монобільшості, не буде ознакою того, що головування в комітеті з питань свободи слова віддали опозиції», – зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця запропонували відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету. Згодом його звільнили.

До слова, Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише два нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.

Читайте також:

Теги: депутат ЗМІ Верховна Рада Нестор Шуфрич

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екснардеп Кириленко вважає, що жінки в екіпажі патрульної поліції потрібні для того, щоб напарнику «не треба було користуватися послугами повій під час роботи»
Скандал у соцмережах: екснардеп порівняв жінок-поліцейських із повіями
31 серпня, 10:56
Зусилля Ігоря Смілянського щодо модернізації «Укрпошти» звичайні громадяни не оцінили. Про це свідчать скарги на оператора, які надходять на спеціальну пряму лінію
Трагедія «Укрпошти». Уся країна просить «повернути листоношу Галину!» ринок послуг
15 вересня, 12:30
Ростислав Шурма зараз намагається «відбілитися» після розслідування Bihus.Info
Друга спроба Шурми? Що парламент планує зробити із землею під прикриттям війни Війна і право
19 вересня, 14:05
Новою главою Фонду держмайна буде Ольга Піщанська
Хто очолить Фонд держмайна. ЗМІ назвали ймовірного кандидата
2 вересня, 14:45
Українська влада й надалі думатиме, як зробити процедуру гнучкішою
Чи будуть масово повертати українців із-за кордону? Нардеп Веніславський зробив нову заяву
5 вересня, 12:32
Рада обрала Умєрова новим міністром оборони України
Рада обрала Умєрова новим міністром оборони України
6 вересня, 13:28
Депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольц із закликом передати Україні ракети Taurus
Німецькі депутати написали листа Шольцу з вимогою передати Україні ракети Taurus
14 вересня, 14:45
Наразі за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків
Шуфричу повідомлено про підозру у держзраді
15 вересня, 15:02
Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО
Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО
15 вересня, 15:19

Суспільство

Заступником голови Інституту українознавства став «кагебіст»? У мережі вирує скандал
Заступником голови Інституту українознавства став «кагебіст»? У мережі вирує скандал
Хто повинен очолити комітет з питань свободи слова замість Шуфрича? Заява громадських організацій
Хто повинен очолити комітет з питань свободи слова замість Шуфрича? Заява громадських організацій
Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі
Українці – не біженці? Заява глави міграційної служби розлютила соцмережі
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
100K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
34K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
23K
Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту
14K
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту