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    Політика

    Колишня «слуга народу» розповіла, як і хто видає зарплату у фракції

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    Нардепи отримують &laquo;винагороду&raquo; за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним &laquo;слугам&raquo; платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції по $15 тисяч - Скороход - Колишня «слуга народу» розповіла, як і хто видає зарплату у фракції
    Нардепи отримують «винагороду» за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним «слугам» платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції по $15 тисяч - Скороход

    Звичайним «слугам» платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції по $15 тисяч – Скороход

    Анна Скороход, яку виключили із фракції «Слуга народу», заявила, що її колишні колеги отримують зарплати в конвертах, які видають заступники голови фракції.

    Про це Скороход сказала в програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою.

    Вона стверджує, що нардепи отримують «винагороду» за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним «слугам» платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції – $15 тисяч.

    Гроші видають кожному особисто в руки готівкою.

    «Як мені казали, то зами фракцій», – відповіла на запитання, хто саме є «касиром» у партії.

    Конкретні прізвища Скороход не назвала, посилаючись на те, що давала свідчення Національному антикорупційному бюро.

    «Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цього приводу і на фракціях теж», – сказала Скороход.

    Колишня «слуга» також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.

    Також Скороход вважає, що Арахамії варто заборонити виступати на телебаченні та давати коментарі.

    «Будь-ласка, забороніть йому з’являтись і щось коментувати. Бо коли він наговорить тієї дурні, що він говорить, то потім ніхто не знає, як її розгрібати», – прокоментувала вона заяви лідера «Слуги народу» щодо водопостачання до Криму.

    Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

    Під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

    У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

    До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

    гроші партії фракція Анна Скороход
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