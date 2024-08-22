Партія «Голос» програла суд про відновлення держфінансування

Нацагентство знайшло у звітах партії за 3 та 4 квартали недостовірні дані щодо витрат на майже 5 млн грн.

Партія «Голос» програла суд щодо скасування наказу НАЗК, яким їй припинили державне фінансування.

Про це повідомляє рух «Чесно».

Оскаржуваний наказ є одним із двох, який ухвалило НАЗК цьогоріч щодо «Голосу» – 25 червня агентство спершу зупинило держфінансування для партії, а потім і припинило.

Як зазначається, Нацагентство знайшло у звітах партії за 3 та 4 квартали недостовірні дані щодо витрат на майже 5 млн грн. За висновками НАЗК, «Голос» перерахував кошти товариству «Мейнтіс» за послуги, які те не надавало. Перерахували кошти і для двох підприємців. Але у договорах послалися на законопроєкти, які на той час ще не були зареєстровані у парламенті.

Наказ про припинення партії вчора оскаржити не вдалось. А засідання щодо скасування наказу про зупинення призначили на 4 вересня.

Інтереси партії «Голос» у суді представляли двоє адвокатів – Олександр Денисенко та Марина Рященко. Свій позов до НАЗК вони обґрунтовували кількома аргументами, які стосуються укладення договорів між партією та товариством «Мейнтіс».

Перший. НАЗК зазначає, що основний вид діяльності товариства — оптова торгівля побутовими електротоварами. І що за його адресою зареєстровані дев’ять інших товариств. Проте представник партії наголошує, що товариство надає й інші послуги, «серед яких є надання правової допомоги» , щодо чого укладали договір з партією.

Другий. НАЗК посилається на дані Державної податкової служби, що товариство платило податки й не звітувало про найманих працівників. Це, зі сторони НАЗК, свідчить, що «Мейнтіс» не здійснювало господарську діяльність.

Третій. Висновки НАЗК ґрунтуються на аналітичних дослідженнях податкової служби. Проте служба зазначала, що «фінансово-господарська діяльність ТОВ «Ментіс», ймовірно, була здійснена з порушенням вимог податкового законодавства». А, «за умови доведення слідством, можливо дійти висновку, що фінансово господарська діяльність ТОВ «Мейнтіс» з покупцями не мають змісту, обсягів та факту здійснення господарської діяльності».

Четвертий. За даними аналітичної системи YouControl, співзасновником товариства є Костянтин Цимбал, а керував товариством у 2020-2021 роки Руслан Гусейнов.

У квітні 2023 року Солом`янський районний суд Києва визнав Цимбала винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. У вироку йдеться, що у 2018 році він за 1 тис. гривень погодився переписати на себе “Мейнтіс” і стати керівником та засновником товариства. Натомість займатися фінансово-господарською діяльністю він не мав.

У партії зазначають, що між Цимбалом та «Голосом» не було укладено жодного документа. Проте з подальших пояснень представників НАЗК дізнаємося, що пісписантом документу був Руслан Гусейнов. І, з його свідчень в межах досудового розслідування про витрати партії, він не знає нічого про підписання цього договору.

«Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. Неможливо, щоб директор дав свідчення і автоматом це означало, що договір є нечинним, недійсним і так далі», – зазначив на суді представник партії.

П’ятий. При перевірці звітів партії за 2020 рік НАЗК користувалося порядком про аналіз звітів політичної партії, який затвердили у вересні 2016 року. Проте у 2021 році НАЗК визнало його нечинним.

Проте Олександр Денисенко хотів, щоб для визначення повторюваності порушенні скористалися Кодексом про адміністративні правопорушення, а не законом.

За кодексом, мовляв, повторюваність була б тоді, коли «Голос» притягнули б до відповідальності за перше порушення, але після того партія все одно б вчинила ще одне порушення.

Представниця НАЗК Тетяна Діманова пояснила, чому вони не користувалися Кодексом про адміністративні правопорушення при визначенні повторюваності. «Нами було встановлено подання недостовірних відомостей за 3 квартал. Як наслідок, встановивши недостовірні відомості в 4 кварталі, ми розуміли, що існує об'єктивне підтвердження про надання недостовірних відомостей у звітах за різні квартали, тобто у проміжку протягом минулого року», – йдеться у повідомленні.

При перевірці звітів партії агентстсво побачило, що в ТОВ «Мейнтіс» не має майна, а отже не має, де надавати послуги. Також компанія не звітує про своїх працівників та не подає податкової звітності.

Нагадаємо, у червні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. Ці порушення є підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політсили до усунення причин виявленого порушення