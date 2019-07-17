Партія Гройсмана розсилає агітаційний спам через державний онлайн-сервіс BankID?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з користувачів BankID на свою унікальну пошту отримав розсилку від партії Гройсмана. Він підозрює, що його email міг потрапити працівникам «Української стратегії Гройсмана» через сервіс BankID, що є незаконним

Політичний проєкт прем’єра «Українська стратегія Гройсмана» розсилає спам користувачам захищеного державного сервісу. Про це на своєму Facebook повідомляє керуючий партнер BlockchainLab Тимур Михайловський.

Спеціаліст з blockchain та криптовалют написав, що отримав рекламу політсили Гройсмана на свою унікальну адресу, пов'язану з сервісом BankID. Спам прийшов з електронної адреси з сайту «Української стратегії Гройсмана» strategy.ua.

В листі йдеться про те, що згідно з опитуванням «Національної академії наук» політсила Гройсмана долає бар’єр і проходить до Верховної Ради.

При цьому Михайловський вказує на те, що BankID - це спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет. Через цей сервіс можна подати петицію президенту, верифікувати як громадянина, отримати електронний підпис, подати декларацію.

У зв’язку з цим він задається питанням, звідки у Гройсмана з'явилася база адрес захищеного сервісу.

«З огляду на завдання функціонування BankID, база цих адрес повинна бути нескінченно захищеної і недоступною для сторонніх обивателів. Хлопці з партії прем'єр-міністра, розкажіть, звідки у вас база цих e-mail?» - питає Михайловський.

Він вважає, що правоохоронним органам слід якомога швидше і щільніше зацікавитися, звідки у однопартійців Гройсмана база, і дати правову оцінку таким розсилкам.

В «Українській стратегії» такий спам пояснюють тим, що хтось, коли заповнював офіційну форму на сайті партії помилково вказав чужу адресу. І тепер на цю адресу приходить розсилка.

«Оскільки ми не проводимо авторизацію е-мейлів, можливо інша особа могла вказати чужу адресу», - пояснили в політсилі.

Михайловський на це вказав, що його електрона адреса використовувалася лише для операцій, пов'язаних з BankID, за достатньо довгий час до виникнення «Української стратегії Гройсмана». «Проблема вже не в тому, що УСГ спамить, що вже є неприпустимим, а в тому, що до персональної інформації громадян, яка охороняється законом, мають доступ неавторизовані особи», - нарікає підприємець.

Як повідомляє Нацполіція, з початку виборчого процесу вже зареєстровано 4157 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства, по котрим відкрито 210 кримінальних проваджень.

Найпоширенішими порушеннями були незаконна агітація – 2587 і підкуп виборців – 422.

Нагадаємо, «Українська стратегія Гройсмана» - на другому місці по витратам на телерекламу. Політсила прем’єра вже заплатила за цю агітацію 44,72 млн грн.

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